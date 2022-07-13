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Kemal Kılıçdaroğlu’na cumhurbaşkanı adaylığı uyarısı! ‘Ayağınızın altındaki halıyı çekiyorlar…’

Kemal Kılıçdaroğlu’na cumhurbaşkanı adaylığı uyarısı! ‘Ayağınızın altındaki halıyı çekiyorlar…’
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13 Temmuz 2022 - 16:04

Abdulkadir Selvi, cumhurbaşkanı adayı olarak Meral Akşener’in adının öne çıktığını savunurken, “Kemal Bey, ayağınızın altındaki halıyı çekiyorlar” dedi.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, cumhurbaşkanı adayı olarak İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in adının öne çıktığını savunurken, “Kemal Bey, ayağınızın altındaki halıyı çekiyorlar” dedi.

Selvi, “Bazı AB ülkelerinin büyükelçileri bir araya geldikleri gazetecilere, ‘Kılıçdaroğlu’nun seçilmesi imkânsız. Akşener ortak cumhurbaşkanı adayı olmalı’ diye fısıldamaya başladı. Akşener’in cumhurbaşkanı adaylığı konusunu ciddiye alıyorum” iddiasında bulundu.

Abdulkadir Selvi, devamında şu ifadeleri kullandı:

“6’lı masa toplandığında Kılıçdaroğlu’nun seçilemediği ama Akşener’le seçimin kazanılacağı yönündeki anketler masaya sürülebilir. O zaman Kılıçdaroğlu’nun eli kolu bağlanmış olur.

Bu süreçte Kılıçdaroğlu cesur davranıp aday olursa olur. Ama yeterince cesur davranamazsa kaybeder. Benden hatırlatması. Kemal Bey, ayağınızın altındaki halıyı çekiyorlar.”

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