İstanbul’da kar ve dolu kendini gösteriyor

İstanbul’un Anadolu Yakası’ndaki bazı ilçelerde ve yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Arnavutköy’de ise dolu yağışı etrafı beyaza bürüdü.
İstanbul’da beklenen kar yağışı aralıklarla kendini göstermeye başladı. Pendik, Kartal, Tuzla, Sultanbeyli ve Ataşehir’de aralıklarla sulu kar yağarken Ümraniye’nin yüksek kesimleri ile Üsküdar Çamlıca Tepesi’nde kar yağışı etkisini gösterdi.
Kar yağışının görüldüğü bölgelerde görüş mesafesinin de düşmesiyle sürücüler trafikte daha dikkatli araç kullandı. TEM oto yolu ve D-100 kara yolunda araç yoğunluğu meydana geldi.
ARNAVUTKÖY’DE DOLU ETKİLİ OLDU
Arnavutköy’de öğle saatlerinde dolu etkili oldu. Kısa süreli, ancak şiddetli yağan dolu beyaz örtü oluşturdu. Yağışların, salı sabah saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.