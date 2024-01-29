Şam’da art arda şiddetli patlamalar

ABD’nin Ürdün-Suriye sınırındaki askeri üssünü hedef alan saldırı bölgede tansiyonu artırırken Suriye’nin başkenti Şam’daki Seyyide Zeynep türbesi yakınında şiddetli patlamalar yaşandı.
Suriye’nin başkenti Şam’daki Seyyide Zeynep türbesi yakınında art arda şiddetli patlamalar yaşandığı bildirildi.
Suriye basınına konuşan görgü tanıkları, bölgedeki İran Devrim Muhafızları’na ait bir noktanın hedef alındığını belirtti. Saldırılar sonrası Suriye hava sisteminin etkin hale getirildiği aktarıldı.
İran basını da patlamalarda 2 kişinin öldüğünü, yaralılar olduğunu duyurdu.
Suriyeli askeri bir kaynak, İsrail’in Golan Tepeleri yönünden, başkent Şam’ın güneyinde birkaç noktayı hedef alan bir “hava saldırısı” düzenlediğini söyledi. İran’ın Tasnim haber ajansında yer alan haberde ise İsrail’in Suriye’de İranlı askeri danışmanların bulunduğu bir merkeze saldırı düzenlediği ifade edildi.
İsrail bir süredir Suriye’de İran’la bağlantılı güçlere saldırılar düzenliyor.
ABD’nin Ürdün-Suriye sınırındaki askeri üssünü hedef alan saldırı bölgede tansiyonu yükseltirken ABD, İran’ı suçlamıştı. Tahran ise saldırıyla bağlantılı olduğunu reddetmişti.