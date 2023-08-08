Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

İstanbul’da ellerinde uzun namlulu silahla yürüyen bir çift görüntülendi. Kim bunları ülkeye soktu

İstanbul’da ellerinde uzun namlulu silahla yürüyen bir çift görüntülendi. Kim bunları ülkeye soktu
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
3 views
08 Ağustos 2023 - 15:56
İstanbul’da yabancı olduğu tahmin edilen bir çift, ellerinde uzun ve kısa namlulu iki silahla gezinti yaparken görüntülendi. Durum emniyete bildirilirken şahıslara dair bir bilgiye ulaşılamadı.

İstanbul’un Eyüpsultan ilçesine bağlı Göktürk mahallesinde yabancı olduğu tahmin edilen bir çift, ellerinde silahlarla gezinti yaparken görüntülendi. Emniyet, şahıslara ilişkin bir bilgiye ulaşamazken silahların gerçek olup olmadığı da öğrenilemedi.DEVA Partisi Sarıyer İlçe Başkanı olan Avukat Bilal Çelik, dün Göktürk Göleti Tabiat Parkı’nda çektiği fotoğrafı Twitter hesabından paylaştı.

Çelik, “Bugün Göktürk gölet bölgesinde yürüyüş parkurunda bizzat resmini çektiğim çift ellerinde silahlarla yürüyordu” diyen Çelik, “Kadının elinde kısa namlu silah pek görünmese bile güvenlik müdahale edeceğini söyledi. Ülkenin geldiği durum…” ifadelerini kullandı.

Çelik, fotoğrafın dün (7 Ağustos) akşam 19.32’de çekildiğini de belirterek durumu emniyete bildirdiğini aktardı.BirGün’ün ulaştığı Avukat Bilal Çelik, bugün Eyüpsultan Emniyet Müdürlüğü’nden arandığını ve kendisine şahıslara ulaşılamadığının bildirildiğini söyledi.Çelik, dün akşam yaptığı şikâyet ardından ilk olarak bir polisin gayriciddi bir tavırla silahların oyuncak olabileceğini söylediğini belirtti.Silahların niteliğine ve şahıslara ilişkin henüz bir gelişme yaşanmadı.silah-sdgdf.jpgdjgjjdfhfgh.jpgf28osloxoaeseuq.jpg

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Nilsu Berfin Aktaş’ın iddialı pozları büyülediNilsu Berfin Aktaş’ın iddialı pozları büyüledi
Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir aşkı bitti.Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir aşkı bitti.
Herkesin FETÖ’den korkup sustuğu dönemde Erkin Koray bunları söylemişHerkesin FETÖ’den korkup sustuğu dönemde Erkin Koray bunları söylemiş
Kılıçdaroğlu: Toprak elinizden alınıyorsa vatan elinizden alınıyordurKılıçdaroğlu: Toprak elinizden alınıyorsa vatan elinizden alınıyordur
Didem Uzel’den denizde namaz kılan kişiye tepki: “Ne alaka?”Didem Uzel’den denizde namaz kılan kişiye tepki: “Ne alaka?”
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Rizespor eski başkanı Tahir Kıran’ın anne acısı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
HABER OLMAK İÇİN YAPMADIĞI BİR BU KALMIŞTI
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Nilsu Berfin Aktaş’ın iddialı pozları büyüledi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir aşkı bitti.
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Herkesin FETÖ’den korkup sustuğu dönemde Erkin Koray bunları söylemiş
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İstanbul’da ellerinde uzun namlulu silahla yürüyen bir çift görüntülendi. Kim bunları ülkeye soktu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kılıçdaroğlu: Toprak elinizden alınıyorsa vatan elinizden alınıyordur
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Didem Uzel’den denizde namaz kılan kişiye tepki: “Ne alaka?”
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Hayatını kaybeden Erkin Koray için tören düzenlenecek mi? Açıklama geldi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İstanbul’da toplu ulaşıma zam geldi! İşte yeni fiyatlar!
SON DAKİKA HABERLERİ
Tüp fiyatlarına bir ayda ikinci zam!Temmuz 27, 2023-2:40 pm
Icardi’de mutlu son: Geliş tarihi belli oldu!Temmuz 27, 2023-2:39 pm
Alman devinin yıldızına kanser teşhisi konduTemmuz 27, 2023-2:38 pm
TGC: RTÜK tek tip insan, tek tip aile, tek tip yayıncılık için faaliyetlerini sürdürüyorTemmuz 27, 2023-2:36 pm
Almanya’dan Türkiye için flaş vize kararı. 6 Ağustos’tan itibaren başlıyorTemmuz 21, 2023-5:07 pm
Ek zam bekleyen emeklilere kötü haberTemmuz 21, 2023-4:19 pm
Karadeniz’de sıcak saatler… Tansiyon bir anda zirve yaptı! Restleşme sonrası Rusya’dan flaş hamleTemmuz 21, 2023-4:13 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!
Fiyatlar tırmanışa geçti: Altında 2 çarpan etkisi!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !