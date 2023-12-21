İstanbul’da 38 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi

İstanbul’da yasadışı yollarla ülkeye uyuşturucu getiren ve torbacılara dağıtma hazırlığında olan yabancı uyruklu şahıs, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. Düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık olarak 8,5 Milyon TL olan 38 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.