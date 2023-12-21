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İstanbul’da 38 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi

İstanbul’da 38 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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21 Aralık 2023 - 10:43
İstanbul’da yasadışı yollarla ülkeye uyuşturucu getiren ve torbacılara dağıtma hazırlığında olan yabancı uyruklu şahıs, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. Düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık olarak 8,5 Milyon TL olan 38 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik çalışma gerçekleştiren ekipler, bu kapsamda yabancı uyruklu bir şahsın ülkeye yasadışı yolarla uyuşturucu temin ettiği bilgisini aldı. İstanbul genelinde ‘torbacı’ denilen şahıslara uyuşturucuyu satma hazırlığında olduğu öğrenildi.

Polis ekiplerine gelen ihbar sonrası Başakşehir’de bulunan depoya operasyon düzenlendi. Narkotik Madde Tespit Köpeklerinin de desteğiyle, ahşap kavanoz kapaklarının içerisine saklanmış 38 kilo metamfetamin maddesi bulundu. Böylece piyasadaki değerinin 8,5 Milyon TL olan uyuşturucu maddenin piyasaya sürümesi engellendi. Operasyonda polis ekipleri tarafından yakalanan yabancı uyruklu B.O. isimli şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

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