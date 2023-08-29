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İstanbul Boğazı’nda 30 Ağustos Zafer Bayramı için yat yarışı düzenlenecek

İstanbul Boğazı’nda 30 Ağustos Zafer Bayramı için yat yarışı düzenlenecek
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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29 Ağustos 2023 - 16:33
İstanbul Boğazı 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda “İstmarin Kupası” yat yarışına sahne olacak.

Türk yatçılığını uluslararası platformlara taşıyan Türkiye Açık Deniz Yarış Spor Kulübü (TAYK), Moda Deniz Kulübü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan İspark ile 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında İstanbul Boğazı’nda İstmarin Kupası adı altında yat yarışı düzenleyecek. 30 Ağustos Çarşamba günü saat 12:00’de Kuruçeşme önünden start alacak yelkenciler yarışı, Beykoz şamandırasını döndükten sonra İstinye üzerinden tekrar Kuruçeşme’ye ulaşarak en geç 17:00’ye kadar tamamlayacak. IRC sınıfı tek gövdeli yelkenli tekneler için açık olacak yat yarışına alt bölümlerde; IRC O, IRC 1, IRC 2, IRC 3 ve IRC 4 sınıflarından olmak üzere çok sayıda yelkenli tekne katılacak. Özel olarak tasarlanan İstmarin kupasını almak için yelkencilerin çekişmeli yarışının seyri tüm İstanbullulara açık olacak. Spor meraklıları, yelken tutkunları ve davetliler yarış boyunca gemi trafiğine kapalı olacak İstanbul Boğazı’ndan, Arnavutköy Akıntıburnu ve Emirgan sahiline kurulacak seyir alanlarından yelkenli teknelerin boğazdaki kıyasıya yarışlarını rahat bir şekilde izleyebilecek.

30 Ağustos Çarşamba günü yapılacak yarış öncesinde basın lansmanı düzenlendi. Beşiktaş Deniz Müzesi’nde gerçekleştirilen lansmana TAYK Genel Müdürü Can Giray, Moda Deniz Kulübü Başkanı K. Teoman Taşpınar, TAYK Baş Hakemi Utku Bircan Balkal’ın yanı sıra davetliler katıldı.

TAYK Genel Müdürü Can Giray, kendileri adına çok önemli ve anlamlı bir yarış düzenleyeceklerini belirterek, “Türkiye’deki sivil ve sportif denizciliği geliştirmeyi kendine misyon edinmiş ve bu yolda büyük adımlar atan bir kulübüz. Bununla birlikte Türkiye’nin tüm denizlerinde çok daha uzun rotalarda olmak kaydıyla açık deniz yarışları düzenleme amacındayız” diye konuştu.

Moda Deniz Kulübü Başkanı K. Teoman Taşpınar açıklamasında, “Belediyemizin öncülüğünde düzenlenen bu anlamlı yat yarışı, boğazımın lacivert sularında sporun ve dayanışmanın ruhunu yansıtırken Ulu Önderimiz Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını bir kez daha minnet ve rahmetle vesile olacak” ifadelerine yer verdi.

TAYK Baş Hakemi Utku Bircan Balkal ise “Yarışa 30 ya da 35 teknenin katılmasını bekliyoruz. Bu yaklaşık 350 kişi anlamına geliyor. İstanbul halkını da bu yarışı seyretmeye davet ediyoruz. Emirgan ve Akıntıburnu’nda iki tane seyir izleme noktamız olacak. İki tane de şamandıramız olacak. IRC sınıfları bu yarışa katılacak. İlk defa destek sınıflarının da yarışa girmesine olanak tanıdık” şeklinde konuştu.

Yat yarışında dereceye girenlere İstmarin kupası, 31 Ağustos Perşembe günü Moda Deniz Kulübü’nde düzenlenecek törenle takdim edilecek.

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