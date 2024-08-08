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İsrail’li emekli general: Tel Aviv ABD’ye bağımlı

İsrail’li emekli general: Tel Aviv ABD’ye bağımlı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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08 Ağustos 2024 - 13:49

İsrailli emekli Tümgeneral Yitzhak Brik, İran ve Hizbullah’a yönelik herhangi bir önleyici saldırının İsrail ordusunun altından kalkamayacağı bölgesel bir savaşa yol açacağını söyledi. Brik, Tel Aviv’in ABD desteği olmadan bu savaşta tek başına ayakta kalamayacağını söyledi.

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