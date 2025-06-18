İSRAİL BASININDAN TÜRKİYE’YE SERT MESAJ!

İsrail merkezli The Jerusalem Strategic Tribune, Türkiye’nin Orta Doğu’daki stratejik hamlelerine ilişkin dikkat çekici bir analiz yayımladı. Analizde, Ankara’nın İsrail ve İran’ın bölgedeki konumlarını zayıflatmaya çalıştığı iddia edilirken, ABD’ye Türkiye’ye hiçbir şekilde destek verilmemesi çağrısında bulunuldu.

“TÜRKİYE, HEM İSRAİL’İ HEM İRAN’I ZAYIFLATMAK İSTİYOR”

13 Haziran’da başlayan İsrail-İran çatışmalarının ardından yayımlanan analizde, Türkiye’nin bu süreçte hem Tahran hem de Tel Aviv karşısında etkili olmaya çalıştığı öne sürüldü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Netanyahu’yu bölgeyi ateşe vermekle suçladığı hatırlatılan analizde, Ankara’nın, Suriye’deki gelişmeleri Orta Doğu’da güç kazanmak için bir fırsat olarak değerlendirdiği ifade edildi.

“TÜRKİYE’YE F-35 VERİLMEMELİ”

Türk kökenli akademisyen Sinan Ciddi imzalı analizde, ABD’nin Türkiye’ye F-35 savaş uçaklarını teslim etmemesi gerektiği açıkça dile getirildi. Türkiye’nin bu uçaklara sahip olması halinde İsrail karşısında hava üstünlüğü elde edebileceği vurgulandı. Ciddi, “ABD, Türkiye’yi bölgesel hedeflerine ulaşmasında desteklememeli” dedi.

“ERDOĞAN, BASKIN GÜÇ OLMAYI HEDEFLİYOR”

Yazıda Erdoğan’ın, İsrail’in İran’a yönelik operasyonlarını fırsat olarak gördüğü ve Türkiye’yi Doğu Akdeniz’de baskın bir güç haline getirme hedefi taşıdığı belirtildi. Türkiye’nin Suriye’deki varlığını kalıcı hale getirmeyi, 20 bin askerle yeni Suriye ordusunu eğitmeyi planladığı ileri sürüldü.

YUNANİSTAN VE GÜNEY KIBRIS RAHATSIZ

Analizde, Türk donanmasının Doğu Akdeniz’de ve Ege’de Yunanistan ve Güney Kıbrıs’a meydan okuduğu iddiası da yer aldı. Avrupa Birliği ve NATO’nun, Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle Türkiye’ye göz yumduğu öne sürülürken, Yunan ve Rum yönetimlerinin bu durumdan rahatsızlık duyduğu aktarıldı.

“ABD, TÜRKİYE’NİN BÖLGESEL HIRSINA ALET OLMAMALI”

Ciddi, ABD’nin müttefikleri olan Yunanistan ve İsrail’in çıkarlarının tehlikeye girmemesi adına Türkiye’nin F-35 programına tekrar dahil edilmemesi gerektiğini savundu. Türkiye’nin askeri ve ekonomik açıdan “savunmasız” olduğu öne sürülen analizde, Washington’un Ankara’ya destek vererek bölgede yeni bir denge kurmasına izin vermemesi gerektiği vurgulandı.