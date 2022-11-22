Ispanak ve turp hasadında çalışacak işçi bulunamıyor

Doğan Trend CEO’su Kağan Dağtekin, “HS dünyada 100 bin adetlerde satan bir modeldi. Ortadoğu’daki Uzakdoğulu markaların tahtını sallıyordu. Marka ise elektrikli imajını zedelememek adına bu modeli Avrupa’da satmayı düşünmüyordu. Biz Türkiye olarak yüksek talebi arkamıza aldık ve diğer ülkeleri cesaretlendirdik. ‘Bunu mutlaka satmamız’ lazım dedik. Gelinen noktada MG benzinli modelini Türkiye’den başlayarak İngiltere, Almanya, İtalya ve İspanya pazarlarına sokma kararı aldı” diye konuştu.

‘ARTIK BİZİ DE DİNLİYORLAR’

C-SUV segmentindeki HS’in geçtiğimiz hafta İstanbul’da düzenlenen tanıtım toplantısında, şirketin Otomobil Markaları Genel Müdür Yardımcısı Tibet Soysal ile gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dağtekin, Türkiye’de MG satışlarına 2021 yılı başında elektrikli SUV ZS ile başladıklarını hatırlatarak, “İlk yıl 250’den korkarken 468 adet elektrikli sattık. Bu sene ürün gamına eklenen modellerle 800’ün üzerinde satışa ulaştık. HS’in Avrupa’daki ilk lansmanını Türkiye’de yapıyor olmamız bu performansa da bağlı. Uzun vadeli stratejileri konuşurken bizim de görüşümüzü aldıkları bir noktaya geldik” ifadelerini kullandı.

2025 HEDEFİ 10 BİN

HS’in Türkiye’de en çok sattıkları araç olacağını da belirten Dağtekin, sözlerini şu şekilde devam etti: “Son iki ayda 500 adet HS satma hedefimiz var. 2023’te sadece HS’ten bin 500 adet olmak üzere toplam satışlarımızı 4 bin adede çıkarmayı hedefliyoruz. Bu adedin yarısı ise elektrikli araçlar olacak. 2025 yılında yüzde 2’lik pazar payına yaklaşarak 10 bin adetlik satışı yakalayabiliriz. HS, markanın bu yolda amiral gemisi olacak.” Tibey Soysal da, ZS EV’nin yıl sonu veya 2023 başında, MG 4 ve Marvel’in 2023 ilk çeyreğinde Türkiye’de satışa sunulacağını söyledi.

EURO NCAP’TEN 5 YILDIZ ALDI

MG’nin C-SUV segmentindeki modeli HS’in benzinli versiyonu, Türkiye’ye 158 HP’lik 1.5 litrelik motor ve iki farklı donanım seçeneğiyle geldi. Premium detayları, yalıtım özellikleri ve geniş hacmiyle dikkatleri çeken modelde, MG Pilot adı verilen teknolojik sürüş destek sistemleri de bulunuyor. Model ayrıca güvenlik testi Euro NCAP’ten 5 yıldız almasıyla da öne çıkıyor. Benzinli HS, ‘Comfort’ donanımıyla 890 bin TL, ‘Luxury’ donanımı ile ise 980 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.