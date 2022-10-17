İsmail Saymaz: Kılıçdaroğlu ve Nebati uçakta sohbet etti mi?

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, ABD’den Türkiye’ye aynı sefer ile dönen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin “uçakta bir sohbet gerçekleştirmediklerini” söyledi.

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ABD ziyaretinde CHP liderinin yanında bulunan Saymaz’ın bugünkü köşe yazısının ilgili kısmı şöyle:

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, perşembe akşamı Vaşington’dan havalanan uçakla Türkiye’ye döndü.

Kılıçdaroğlu 1A, Nebati 1J numaralı koltukta seyahat etti. Yolculuk boyunca konuşup konuşmadıkları çok merak ediliyordu. Evet, açıklıyorum. Kılıçdaroğlu ve Nebati, uçağa binerken selamlaştı. Ancak aralarında herhangi bir sohbet geçmedi.

Uçak İstanbul’a indikten sonra ve yolcular ayrılırken, Nebati’nin yanında eşi bulunduğu için Kılıçdaroğlu yol vermek üzere geri çekildi. Ancak Nebati, “Lütfen, siz önden buyurun sayın genel başkan” diyerek, önceliği Kılıçdaroğlu’na verdi. İki siyasetçi karşılıklı teşekkürden sonra uçaktan ayrıldılar.