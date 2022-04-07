Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

İYİ Parti’de Yavuz Ağıralioğlu krizi çözüldü

İYİ Parti’de Yavuz Ağıralioğlu krizi çözüldü
0 views
07 Nisan 2022 - 16:11

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili açıklamalarıyla gündeme gelen ve başkanlık divanından çıkarılan İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu, Genel Başkan Meral Akşener ile görüştü. İYİ Parti Genel Merkezi’nde gerçekleşen yarım saatlik görüşmede, sorunlar tatlıya bağlandı.

“Millete namus sözümdür. Bunca kamplaşma arasında, kompartıman arasında, herkesin kendine üzüldüğü zeminde memlekette partimde iyilik adına mücadele etmeye devam edeceğim. 4 yıldır Meclis’ten sonraki dönemde, siyasetin kamplaştırdığı zeminde herkesin üzüntüsü olmak benim şerefimdir. Genel başkan ile de görüşeceğiz.” İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu, Meral Akşener tarafından ‘A Takımı’ndan çıkarılmasının ardından yaptığı açıklamada bu mesajları vermiş, Genel Başkan Akşener ile görüşeceğini açıklamıştı.

AKŞENER, AĞIRALİOĞLU’NU KABUL ETTİ

Bu açıklamalar sonrasında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından Ağıralioğlu’na randevu verildi. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Tolga Akalın, genel merkezde gerçekleşen ve olumlu geçen görüşmenin yaklaşık yarım saat sürdüğü bilgisini paylaştı.

“KAZANALIM DA NE OLURSA OLSUN ANLAYIŞI İLE OLMAZ”

Akşener ile görüşmesi sonrası CNN TÜRK’e konuşan Yavuz Ağıralioğlu ise sorumluluk vurgusu yaptı. “Kazanalım da ne olursa olsun şeklindeki siyaseti kirleten anlayışla olmaz” mesajı verdi. “Yüzde 50’ye +1 olup galip olmaktan öte yüzde 50’ye yüzde 50 katarak milleti ayağı kaldırmaya çalışacağız” ifadelerini kullandı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Son dakika… Cemal Kaşıkçı davası Suudi Arabistan’a devredildiSon dakika… Cemal Kaşıkçı davası Suudi Arabistan’a devredildi
Thodex’in patronu Faruk Fatih Özer etkin pişmanlıktan yararlanmak istediThodex’in patronu Faruk Fatih Özer etkin pişmanlıktan yararlanmak istedi
Ümit Özdağ çağrı yapmıştı! Kılıçdaroğlu’ndan ‘Mansur Yavaş’ açıklaması!Ümit Özdağ çağrı yapmıştı! Kılıçdaroğlu’ndan ‘Mansur Yavaş’ açıklaması!
Erman Toroğlu’dan çarpıcı Trabzonspor iddiası! ‘Şenol Güneş’in de aralarında olduğu…’Erman Toroğlu’dan çarpıcı Trabzonspor iddiası! ‘Şenol Güneş’in de aralarında olduğu…’
Yayın ihalesinde ortalık karıştı! beINSport fiyat düşürdü!Yayın ihalesinde ortalık karıştı! beINSport fiyat düşürdü!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Son dakika: Bakan Çavuşoğlu: Buça’daki görüntüler müzakereleri gölgeledi! Anlaşma için Türkiye’ye bekliyoruz…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Son dakika… Cemal Kaşıkçı davası Suudi Arabistan’a devredildi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İYİ Parti’de Yavuz Ağıralioğlu krizi çözüldü
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Dünya cesur Ukraynalıyı konuşuyor! Rus tanklarını tek başına durdurdu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Thodex’in patronu Faruk Fatih Özer etkin pişmanlıktan yararlanmak istedi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ümit Özdağ çağrı yapmıştı! Kılıçdaroğlu’ndan ‘Mansur Yavaş’ açıklaması!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Erman Toroğlu’dan çarpıcı Trabzonspor iddiası! ‘Şenol Güneş’in de aralarında olduğu…’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Yayın ihalesinde ortalık karıştı! beINSport fiyat düşürdü!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Yeşim Salkım’ın Aynur Aydın için söyledikleri ortalığı karıştırdı! “Beraber olduğun evli adamın…”
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kısmetse Olur yarışmacısı Cansel Çördük minik bikinili pozuyla olay yarattı
SON DAKİKA HABERLERİ
Naci Görür’den İstanbul için korkutan deprem tahmini! ‘320 bin kişi ölümle burun buruna…’Nisan 4, 2022-4:19 pm
Ukrayna helikopterleri Rusya’da petrol tesisini vurdu! Kremlin: ‘Görüşmeleri engeller’ dediNisan 1, 2022-2:49 pm
Son dakika… Adana’da 3.9 büyüklüğünde depremNisan 1, 2022-9:40 am
Kritik NATO zirvesi başladıMart 24, 2022-4:20 pm
Aleyna Tilki yine dikkatleri üzerine çekti… ‘Kız isteme olayı çok saçma’Mart 23, 2022-2:42 pm
İlyas Salman hakim karşısında: 2 yıl hapis istemiMart 22, 2022-3:56 pm
Suriyeli öğrencilerin görüntüleri gündem olduMart 22, 2022-3:54 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !