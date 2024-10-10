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iPhone kullanıcıları tepkili: iOS 18’den sonra batarya sorunları yaşanıyor

iPhone kullanıcıları tepkili: iOS 18’den sonra batarya sorunları yaşanıyor
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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10 Ekim 2024 - 15:48

Birçok iPhone kullanıcısı, iOS 18 güncellemesi sonrasında bazı pil sorunları yaşadıklarını rapor etmeye başladı.

Apple, geçtiğimiz ay düzenlediği etkinlikte merakla beklenen yeni iPhone modellerini tanıttı.

Tanıtım etkinliğinin ardından, iOS 18 güncellemesi de kullanıma sunuldu. iPhone’ların yeni işletim sistemi iOS 18, yapay zeka özellikleri ve özelleştirme seçenekleriyle geliyor.

KULLANICILAR BATARYADAN ŞİKAYETÇİ

Her zaman olduğu gibi yeni güncellemede bazı sorunlar ortaya çıktı. Bazı iPhone kullanıcıları, iOS 18 güncellemesini yükledikten sonra cihazlarının pil ömründe ani bir düşüş yaşadıklarını rapor ediyor.

Özellikle yeni güncellemeyi yükleyen kullanıcılar, pil yüzdesinde bir saat içinde yüzde 20 ila yüzde 30 arasında azalma olduğunu fark ettiklerini belirtiyor. Elbette ki bu sorun tüm iPhone kullanıcılarını etkilemiyor.

APPLE’A GÖRE BU DURUM NORMAL

Apple, iOS 18 güncellemesi sonrası yaşanan pil düşüşünün genellikle normal olduğunu ve çoğu telefonun birkaç gün içinde normale döndüğünü belirtti.

Bunun nedeni, güncelleme sonrası arka planda devam eden işlemlerin, sistemin yeni yazılıma tam olarak adapte olana kadar daha fazla enerji tüketmesi.

Apple, bu işlemlerin genellikle birkaç gün içinde tamamlandığını vurguluyor.

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