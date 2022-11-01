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İnşaat kazısında bulunan lahit açıldı, merakla izlediler! İçinden kemikler ve gözyaşı damlası çıktı

İnşaat kazısında bulunan lahit açıldı, merakla izlediler! İçinden kemikler ve gözyaşı damlası çıktı
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01 Kasım 2022 - 16:00

Bolu’da bir inşaatın bahçe duvarı temeli için kazılan alanda bulunan Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen lahit, Bolu Müze Müdürlüğü’nde açıldı. Lahitten aynı aileden olduğu değerlendirilen 3 insana ait kemikler ve gözyaşı damlası şişesi çıktı.

Tepecik Mahallesi’nde bir inşaatın bahçe duvarının temeli için yapılan kazıda, 28 Ekim’de iş makinesi sert bir cisme çarptı. Operatör, iş makinesiyle etrafını kazınca lahit ortaya çıktı.

Çalışmalar durdurulup, durumun bildirilmesi üzerine bölgeye müze müdürlüğü görevlileri geldi. İncelemede, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen lahit, vinçle bulunduğu yerden çıkarıldı. 

İnşaat kazısında bulunan lahit açıldı, merakla izlediler İçinden kemikler ve gözyaşı damlası çıktı

Lahit, incelenmek üzere aynı gün müze müdürlüğü bahçesine götürüldü. 

İnşaat kazısında bulunan lahit açıldı, merakla izlediler İçinden kemikler ve gözyaşı damlası çıktı

LAHİDİN KAPAĞI AÇILDIBolu Müze Müdürlüğü bahçesinde bulunan lahidin kapağı uzman arkeologlar ile birlikte vinçle kaldırılarak açıldı.

 

İnşaat kazısında bulunan lahit açıldı, merakla izlediler İçinden kemikler ve gözyaşı damlası çıktı

Müze etrafında toplanan meraklı vatandaşlar da lahidin açılmasını izledi. Lahidin içinde bulunan su, önce kovalarla dışarıya atıldı. 

İnşaat kazısında bulunan lahit açıldı, merakla izlediler İçinden kemikler ve gözyaşı damlası çıktı

Daha sonra lahitte aynı aileden olduğu düşünülen 3 insana ait kemikler ile Gözyaşı Damlası şişesi çıktı. Lahitte inceleme sürüyor. 

İnşaat kazısında bulunan lahit açıldı, merakla izlediler İçinden kemikler ve gözyaşı damlası çıktı
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