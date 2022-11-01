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2 gündür haber alınamıyor! Üniversite öğrencisi Doğanay Demirtaş her yerde aranıyor

2 gündür haber alınamıyor! Üniversite öğrencisi Doğanay Demirtaş her yerde aranıyor
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01 Kasım 2022 - 15:56

Ankara’da 2 gündür haber alınamayan üniversite öğrencisi Doğanay Demirtaş (19), cep telefonundan en son sinyal alınan Eymir Gölü çevresinde aranıyor.

Ankara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü öğrencisi Doğanay Demirtaş, cumartesi günü ortadan kayboldu. Ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Demirtaş için arama çalışması başlatıldı.

Polis Arama Kurtarma Şube Müdürlüğü, AFAD ve AKUT ekipleri, bugün Demirtaş’ın cep telefonundan en son sinyal alınan Gölbaşı ilçesindeki Eymir Gölü çevresinde arama başlattı. Ekipler, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ormanlık alanını da kapsayan bölgede koridor oluşturup, tarama yaparak, kayıp genci bulmaya çalıştı.

 

2 gündür haber alınamıyor Üniversite öğrencisi Doğanay Demirtaş her yerde aranıyor

 

Turan Güneş Bulvarı ile Eymir Gölü arasında kalan sarp arazide de arama yapıldı. Şimdiye kadar yapılan çalışmalarda Doğanay Demirtaş’a ait bir ize rastlanmadı. Ekiplerin bölgedeki arama çalışmaları sürüyor.

 

2 gündür haber alınamıyor Üniversite öğrencisi Doğanay Demirtaş her yerde aranıyor

 

Doğanay Demirtaş’ın, daha önce Eymir Gölü çevresinde birkaç kez kuşlarla ilgili araştırmalar yaptığı, cep telefonunun da en son göl çevresinden sinyal verdiği belirtildi.

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