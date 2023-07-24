İngiltere’de yüzde 5 benzin zammını çırılçıplak bisiklete binerek protesto ettiler

Çırılçıplak bisikletlerine binen kadın erkek yüzlerce vatandaş ilginç görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu.

PROTESTOLAR HER YIL YAPILIYOR

Protestocular “Motorlu taşıtların yanında bisikletçilerin savunmasızlığını göstermek için çıplak ya da ‘cesaret edebildiğin kadar çıplak’ biniyoruz. Derimiz ve kemiklerimiz, sağlam ve güçlü motorlu taşıtlara karşı koruma sağlayamıyor ve benzin ve dizel egzozlarından çıkan emisyonlar, hepimizin soluduğu havayı zehirliyor” dedi.

Bu protestoların her yıl gerçekleştirildiği belirtildi.