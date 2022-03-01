İmzalar Atıldı!

Petek Dinçöz & Nida Büyükbayraktar çiftinin bu gece nikah töreni gerçekleşti.

Renaissance İstanbul Polat Bosphorus Hotel Balmumcu’da ki nikah töreni ve ardından düğün yemeğine, 80 kişiden oluşan, çiftin aileleri ve çok yakın dostları katıldı.

Nikah şahitleri damadın Çetin Kırişgil ve gelinin en yakın arkadaşı Açelya Erdöl oldu. Nikahı Beşiktaş Evlendirme Dairesi Müdürü Osman Kurtoğlu kıydı. Çift, Kayahan’ın “ Bizimkisi Bir Aşk Hikayesi” adlı şarkısıyla ilk danslarını yaptılar. Gökhan Sezen’in sahne aldığı gece de, Petek Dinçöz de şarkılarıyla eşlik etti. Düğün pasta kesiminden sonra çift, tüm gece pistte dostlarıyla dans ettiler.