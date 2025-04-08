İMAMOĞLU’NUN BABASININ EVİNDE JANDARMADAN ARAMA!

Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu’na ait Balıkesir’in Edremit ilçesinde bulunan yazlık evde jandarma ekipleri tarafından arama yapıldı.

YAZLIK EVDEKİ ARAMADA KAPI ÇİLİNGİRLE AÇILDI

Balıkesir’in Edremit ilçesine bağlı Güre Mahallesi’nde bulunan yazlık evdeki arama, jandarma ekiplerinin gözetiminde gerçekleştirildi. Cumhuriyet Gazetesi’nin haberine göre, arama sırasında evde kimsenin bulunmaması üzerine kapı çilingir yardımıyla açıldı.

Yaklaşık bir saat süren arama sırasında, evin çevresine giriş çıkışlar kontrol altına alındı. Jandarma ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak vatandaşların bölgeye yaklaşmasına izin vermedi.

ARAMA NEDENİ HAKKINDA RESMİ AÇIKLAMA YOK

Arama çalışmasının ardından şu ana kadar resmi makamlardan herhangi bir resmi açıklama yapılmazken, aramanın gerekçesi kamuoyuyla henüz paylaşılmadı. Gelişme, siyaset ve kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen soruşturma sürecinin siyasi boyutları ve kapsamı tartışılmaya devam ederken, İmamoğlu ailesine yönelik bu adım, soruşturmanın kapsamının genişlediği yönünde yorumlandı.

Konuya ilişkin hem İBB cephesinden hem de CHP yetkililerinden henüz bir değerlendirme yapılmadı. Gözler şimdi yapılacak resmi açıklamalara çevrilmiş durumda.

KAYNAK:https://www.yenicaggazetesi.com.tr/