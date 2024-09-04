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Sahipsiz hayvanlara ilişkin düzenleme AYM’de!

Sahipsiz hayvanlara ilişkin düzenleme AYM’de!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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04 Eylül 2024 - 16:24
AYM, sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle açılan davada ilk incelemesini yarın yapacak.

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