İmamoğlu’ndan “beni aradı” diyen Soylu’ya yanıt: Kuyruklu yalan; ispat edemezsen istifa etmelisin

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, “İmamoğlu beni aradı, benden yardım istedi. Bana belli bir konuda CHP beni sevmiyor. Bu konuda bana yardımcı olur musunuz diye.” iddiasını sosyal medya hesabından yalanladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı etiketleyerek “Hodri meydan” diye yazan İmamoğlu, “Bakan Soylu “Saygılarımla” diyerek kendisini aradığımı ve yardım istediğimi söylemiş. Bu kuyruklu bir YALAN! İstihbarat sende, telefon takibi sende, tüm bilgilere erişme gücün var. Bunu ispat edersen ben, edemezsen sen istifa etmelisin” ifadesini yazdı.
Bakan Soylu, Ankara’da düzenlediği basın toplantısında belediyelerde yürütülen soruşturmayla ilgili açıklamalarda bulundu. Soylu, Ankara’da yaptığı açıklamada İBB Başkanı İmamoğlu’nun daha önce kendisini aradığını söyledi.
Soylu, İmamoğlu’nun kendisini aradığını iddia ederek, “CHP Genel Merkezi zaten beni sevmiyor, nolursunuz bana bu konuda yardımcı olur musunuz?” dediğini söyledi.
İmamoğlu ise bu sözlere Twitter’dan yanıt verdi: “Bakan Soylu “Saygılarımla” diyerek kendisini aradığımı ve yardım istediğimi söylemiş. Bu kuyruklu bir YALAN! İstihbarat sende, telefon takibi sende, tüm bilgilere erişme gücün var. Bunu ispat edersen ben, edemezsen sen istifa etmelisin. HODRİ MEYDAN.”
UFAK BİR ŞEREFİN VARSA…
Canlı yayın sırasında İmamoğlu’nun attığı twete bu kez Bakan Soylu’dan yanıt geldi. Bakan Soylu şu ifadeleri kullandı: “Ufak bir namusun varsa şerefin varsa yalan söylemezsin. İstanbul’da yardım toplarken, yardımların kanunlara uygun olmadığını tespit ettikten sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı beni aradı ve dedi ki “Biz hemşeriyiz ne olursun beni onlara ezdirme.”