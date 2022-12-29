2022 yılında hayatını kaybeden ünlü isimler! Hayranlarını yasa boğdular…

2022 yılını geride bırakırken sanat ve gösteri dünyasının birbirinden ünlü ve başarılı ismini de maalesef kaybettik. İşte 2022 yılında vefat eden isimler…

2023’e sayılı gün kalmışken, geride bırakılacak yılı gözden geçirmek adettendir. Dünya birbirinden unutulmaz âna sahne olurken bir o kadar unutulmaz ismin kaybıyla da derinden sarsıldı. Sanat ve gösteri dünyasının birbirinden ünlü isimleri bu dünyaya veda ederken o isimleri bir kez daha hatırlayalım…

BİLLUR KALKAVAN

Kanser ile mücadele eden oyuncu Billur Kalkavan 59 yaşında yaşamını yitirdi. Sanatçının vefatını oyuncu arkadaşı Yonca Evcimik yönetmen Hamdi Alkan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.

İLHAN İREM

Böbrek yetmezliği sebebiyle diyaliz tedavisi gören Türk müziğinin efsane isimlerinden biri olan İlhan İrem 67 yaşında hayatını kaybetti. ‘Yazık Oldu Yarınlara’, ‘Boşver Arkadaş’, ‘Anlasana’, ‘İşte Hayat’ , ‘Konuşamıyorum’, ‘Olanlar Olmuş’, ‘Sürgün Gibi Masallarda’, ‘Ben Değilim’ gibi pek çok ölümsüz esere imza atan İlhan İrem, 44 yıl boyunca bestelerini kendinden başkalarının seslendirmesine, filmlerde, reklamlarda kullanılmasına izin vermemişti. İlhan İrem, 2017 yılında artık uygun koşullarda eserlerinin seslendirilebileceğini açıklamıştı.

KIRSTIE ALLEY

Ünlü oyuncunun çocukları, annelerinin sosyal medya hesapları aracılığıyla yaptıkları bir açıklamayla üzücü haberi duyurdular. Açıklamada, “Ailesiyle birlikteydi ve büyük bir güçle savaştı, bizi hiç bitmeyen yaşama sevinci ile bıraktı” denildi. Alley, 1987’den 1993’e kadar NBC sitcomu “Cheers”da Rebecca Howe rolüyle gösteri dünyasında parlayan bir yıldız oldu. Ayrıca Bak Şu Konuşana, Bak Bu da Konuşuyor ve Bak Şimdi Konuşana serisinde John Travolta ile bairolü paylaşarak beğeni toplamıştı.

ROBBIE COLTRANE

Harry Potter serisinde Rubeus Hagrid’i canlandıran Robbie Coltrane, 14 Ekim’de 72 yaşındayken hayatını kaybetti. Coltrane’in ölümü tüm dünyadaki Harry Potter hayranlarını hüzne boğdu.

GÜZİN ÇORAĞAN

Doksanlara damga vuran Bizimkiler dizisinde yer alan tiyatro ve sinema oyuncusu Güzin Çorağan 79 yaşında hayatını kaybetti. Ölüm haberini oyuncu Zafer Algöz, Twitter hesabından duyurdu. Algöz paylaşımında “Güzin Çorağanı kaybettik arkadaşlar. Allah rahmet eylesin” ifadelerini kullandı.

BETTY DAVIS

Funk Kraliçesi olarak anılan Betty Davis 77 yaşında hayatını kaybetti. Aynı zamanda caz efsanesi Miles Davis’in eski eşi olan Betty Davis’in ölümünü, uzun zamandır arkadaşı olan Danielle Maggio, Rolling Stone’a doğruladı. Davis’in yaşadığı Allegheny ilçesi iletişim direktörü Amie Downs, ünlü müzisyenin ölüm nedeninin doğal sebepler olduğunu belirtti.

RONNIE TURNER

Tina Turner’ın oğlu Ronnie, 62 yaşında vefat etti. Ölüm nedeni henüz bilinmemekle birlikte, Ronnie son yıllarda kanser de dahil olmak üzere sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu.

CHRISTINE MCVIE

Ünlü müzik grubu Fleetwood Mac, 30 Kasım’da Twitter üzerinden yardımcı vokalist ve klavyeci Christine McVie’nin öldüğünü doğruladı. Grup ortak bir açıklamada, “Gerçekten türünün tek örneği, özel ve sınırısz derecede yetenekliydi. Bir grubun sahip olabileceği en iyi müzisyen ve hayatınızda sahip olabileceğiniz en iyi arkadaştı” diye yazdı.

RIZA AKIN

Beyin kanaması geçiren oyuncu Rıza Akın (65) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Oyuncu Menderes Samancılar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Rıza Akın’ın hayatını kaybettiğini duyurdu. Samancılar “Canım kardeşim Rıza Akın’ı kaybettik” diye yazdı.

HALİT KIVANÇ

Usta gazeteci ve sunucu Halit Kıvanç, 97 yaşında yaşamını yitirdi. Türkiye’nin en ünlü ve en uzun süre çalışmış sunucularından Halit Kıvanç, dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcularından biri olarak gösterilen Pele ile ilk röportaj yapan gazeteci olarak tarihe geçmişti.

PAKİZE SUDA

Demans hastalığı ile mücadele eden oyuncu ve yazar Pakize Suda, beynine pıhtı atması sonucu 70 yaşında hayatını kaybetti. Suda’nın ölüm haberini yeğeni Dilara Ergözlü, sosyal medya hesabından paylaştı. Yeğeni, Suda’nın son 6-7 yıldır Alzheimer’dan muzdarip olduğunu belirtti.

CİVAN CANOVA

Oyuncu Civan Canova, 67 yaşında hayatını kaybetti. Canova, geçtiğimiz günlerde akciğerinde kitle tespit edildiğini açıklamıştı. Acı haberi, oyuncu Esra Dermancıoğlu Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

JAKE FLINT

Oklahoma merkezli bir country müzik şarkıcısı olan Jake Flint, eşi Brenda ile evlendikten sadece birkaç saat sonra 37 yaşında hayatını kaybetti. Talihsiz gelin, Facebook’ta “Düğün fotoğraflarına bakmalıyız ama bunun yerine kocamı gömmek için kıyafet seçmem gerekiyor” diye yazdı.

IVAN REITMAN

Bir döneme damga vuran filmlere imza atan ABD’li ünlü yönetmen Ivan Reitman yaşamını yitirdi. Hayalet Avcıları ve Animal House gibi filmlerle tanınan 75 yaşındaki Reitman’ın Montecito’daki evinde uyurken yaşama veda ettiği açıklandı. Kariyeri boyunca Bill Murray, Sigourney Weaver, Dan Aykroyd, Harold Ramis gibi isimlerle çektiği Hayalet Avcıları filmiyle 300 milyon dolara yakın hasılat ve iki Oscar adaylığı elde eden Reitman, 1990’da Anaokulu Polisi isimli filmle en başarılı komedi yönetmenlerinden biri olarak tarihe geçmişti.

AARON CARTER

Aaron Carter, 5 Kasım’da California’daki evinde ölü bulundu. Kahyasının onu küvetin içinde baygın halde bulduğu bildirildi. Carter hayatını kaybettiğinde 34 yaşındaydı. Aaron Carter, aynı zamanda Back Street Boys’tan Nick Carter’ın da kardeşiydi.

BÜLEND ÖZVEREN

Uzun süre TRT’de çalışan ve Eurovision Şarkı Yarışması’nın 1975-2012 yıllarında aralıklarla Türkçe sunuculuğunu üstlenen Bülend Özveren 79 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi eşi Sebla Özveren sosyal medya hesabından duyurdu.

AKREP NALAN

Bodrum’da yaşayan Akrep Nalan lakaplı sanatçı Füsun Nalan Açın 68 yaşında yaşamını yitirdi.

FATMA GİRİK

Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı torba Mahallesi’nde yaşayan ve tedavi için İstanbul’a giden Türk sinemasının ünlü yıldızı Fatma Girik 79 yaşında tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Girik’in ölümünün ardından ünlü sanatçının ölümüne neden olmakla ilgili yeğenlerinin arasındaki tartışmalar dikkat çekti.

AYBERK PEKCAN

Ihlamurlar Altında, Yaprak Dökümü, Kurtlar Vadisi ve Keşanlı Ali Destanı dizileriyle tanınan ve son olarak da Diriliş Ertuğrul dizisinde rol alan 51 yaşındaki oyuncu Ayberk Pekcan (51) hayatını kaybetti. Ünlü oyuncu akciğer kanseri ile mücadele ediyordu.

CÜNEYT ARKIN

Türk sinemasının efsane ismi Cüneyt Arkın, 85 yaşında hayatını kaybetti. Cüneyt Arkın, çok sayıda filmde beraber oynadığı ve 24 Ocak’ta hayatını kaybeden Yeşilçam’ın usta ismi Fatma Girik için de şunları söylemişti: “İnanamıyorum, bir dönem bitti. Nasıl dayanırım ben bu acıya… Sen ne iyi insandın. Ne kadar alçak gönüllü, dosttun. Mavi mavi bakardın… Nur içinde yat. O anlatılmaz, o hepimizin yüreğinde… Türk insanın yüreğidir o. Baştan aşağı Anadolu’dur o. Anadolu anasıdır o. Fatma’m bekle beni orada, geliyorum.”

ANGELA LANSBURY

Angela Lansbury’nin 97. doğum gününe sadece beş gün kala 11 Ekim 2022’de uykusunda huzur içinde öldüğü bildirildi. Ünlü oyuncu en çok 1984’ten 1986’ya kadar süren Cinayet Dosyası’ndaki (Murder, She Wrote) Dedektif Jessica Fletcher rolüyle tanınıyordu.

COOLIO

Gerçek adı Leon Ivey Jr. olan Coolio, 28 Eylül’de 59 yaşında yaşamını yitirdi. Rapçi aniden yere yığıldığında bir arkadaşının evindeydi. Sağlık ekipleri geldiğinde ünlü rapçinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

KRALİÇE 2. ELIZABETH

Bir süredir sağlık sorunları yaşayan Covid pandemisi döneminde bu sorunları artan Kraliçe 2. Elizabeth’in 8 Eylül’de Balmoral’da huzur içinde öldüğü duyuruldu. Haber, doktorların Kraliçe’nin sağlığı hakkında endişelenip tıbbi gözetim altına aldığının açıklamasından saatler sonra geldi. Britanya tarihinin en uzun süre tahtta kalan hükümdarıydı.

ANNE HECHE

Hollywood’un en trajik olaylarından birine bu yıl tanık olundu. Ünlü oyuncu Anne Heche, arabasıyla bir eve girerek kaza geçirdi. Kaza ile birlikte çıkan yangında uzun süre yaşam mücadelesi veren Heche, saatler sonra sıkıştığı yerden kurtarılabildi. Ancak ne yazık ki verdiği yaşam mücadelesine yenik düştü. Komaya giren Heche’nin kısa bir süre sonra beyin ölümü gerçekleşti ve hayatını kaybetti. Los Angeles Polis Departmanı, Heche’nin kaza anında kokain etkisi altında olduğunu belirledi.

OLIVIA NEWTON-JOHN

Oyuncu Olivia Newton-John’un ölüm haberini ise kocası John Easterling sosyal medyadan duyurdu. Uzun süre meme kanseri ile mücadele eden oyuncu, bu konuda farkındalık yaratma konusunda önemli çalışmalar da yapmıştı.

IVANA TRUMP

Eski Başkan Donald Trump’ın ilk eşi olan Ivana Trump, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Trump, eski eşinin vefatını duyurduğu açıklamada, “İlham verici harika bir yaşam süren harika ve güzel bir kadındı” diye yazdı.

TAYLOR HAWKINS

Foo Fighters davulcusu Taylor Hawkins, 25 Mart’ta 50 yaşında bir otelde ölü bulundu. Grup Twitter’da “Foo Fighters ailesi, sevgili Taylor Hawkins’in trajik ve zamansız kaybıyla harap oldu. Müzikal ruhu ve bulaşıcı kahkahası hepimizle sonsuza kadar yaşayacak” diyerek haberi hayranlarıyla paylaştı. Hawkins’in ölüm nedeni hala araştırılıyor. Bir rapora göre, ünlü müzisyenin öldüğü odada çok sayıda uyuşturucu bulundu.

LOUIE ANDERSON

Adını taşıyan çizgi filmle küçük büyük herkesin gönlünde taht kurmayı başaran ünlü komedyenin yayıncısı, Anderson’ın kanserle savaştıktan sonra Ocak ayında öldüğünü doğruladı. Lenfoma tedavisi için hastaneye gittiği Las Vegas’ta 68 yaşında yaşamını yitirdi.

BOB SAGET

Bob Saget 9 Ocak’ta 65 yaşında hayatını kaybetti. Ülkemizde özellikle Bizim Ev’deki (Full House) rolüyle tanınan oyuncu, otel odasında ölü bulundu. Saget’ın ölüm nedeni uzun süre belirlenemedi. Son olarak yapılan açıklamalara göre Saget’ın başına aldığı bir darbe sonunda kafa travması geçirerek hayatını kaybettiği belirtildi.

JEAN-JACQUES SEMPE

Türkiye’de Pıtırcık serisiyle tanınan dünyaca ünlü çizer ve yazar Jean-Jacques Sempe, 89 yaşında yaşama veda etti. Fransa’nın en çok satan yazar ve çizerlerinden biri olan Sempe’nin ölüm nedeni açıklanmadı.

CHARLBI DEAN

Güney Afrikalı oyuncu Charlbie Dean, 32 yaşında yaşama veda etti. Oyuncunun ani bir hastalık sebebiyle kaldırıldığı hastanede öldüğü belirtildi. Mayıs ayında Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye kazanan Triangle of Sadness’ta başrolü paylaşan Dean’in ölümü hayranlarını şaşkına çevirdi.

MIKE HAGERTY

Kariyeri boyunca pek çok dizide rol alsa da Friends’teki Bay Treeger rolü ile hafızalarda yer eden Mike Hagerty, 67 yaşında hayatını kaybetti. Mike Hagerty’nin 68. doğum gününe üç gün kala hayatını kaybettiği açıklandı.

ESTELLE HARRIS

Seinfeld’de George Costanza’nın annesi rolüyle de tanınan aktris ve seslendirme sanatçısı Estelle Harris, 93 yaşında hayatını kaybetti.

JEAN LUC GODARD

Fransız Yeni Dalga akımının babası olarak tanınan ünlü yönetmen Jean-Luc Godard 91 yaşında yaşamını yitirdi.

SACHEEN LITTLEFEATHER

1973 yılında Oscar Ödül Töreni’nde Marlon Brando adına yaptığı ve yuhalamalarla karşılanan bir protesto konuşmasıyla tüm dünyanın dikkatini çeken ve nihayet geçtiğimiz haziran ayında Akademi’den 50 yıl sonra bir özür alabilen Littlefeather, 75 yaşında hayatını kaybetti.

JERRY LEE LEWIS

“Great Balls of Fire” ve “Whole Lotta Shakin’ Goin’ On” gibi hit şarkılara imza atan rock and roll müziğin öncü ismi, Amerikalı şarkıcı Jerry Lee Lewis 87 yaşında hayatını kaybetti.

JOHN ANISTON

Ünlü oyuncu Jennifer Aniston, kendisi gibi oyuncu olan babası John Aniston’ın vefat ettiğini duyurdu. Aniston; hayranlarına, Days of Our Lives yıldızını sonsuza kadar seveceğini söyledi. Aniston öldüğünde 89 yaşındaydı.

JULIE POWELL

Meryl Streep ve Amy Adams’ın başrollerini paylaştığı 2009 yapımı Julie & Julia filmine esin kaynağı olan Amerikalı blog yazarı Julia Powell hayatını kaybetti. Kocası Eric Powell, New York Times’a, 26 Ekim’de New York’un yukarısındaki Olivebridge’deki evlerinde Julie Powell’ın kalp aritmisi nedeniyle yaşamını yitirdiğini doğruladı.