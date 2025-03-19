İMAMOĞLU’NA GÖZALTI SONRASI SOSYAL MEDYADA ERİŞİM SORUNU!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından, Türkiye’de birçok sosyal medya platformuna erişimde sorunlar yaşandı.
X, INSTAGRAM, YOUTUBE, TIKTOK VE WHATSAPP’A ERİŞİM PROBLEMİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü gözaltı operasyonunun ardından, Türkiye’de popüler sosyal medya platformlarında bağlantı sorunları yaşandı.
- X (Twitter), Instagram ve YouTube erişim sorunları rapor edildi.
- WhatsApp, Facebook ve TikTok’ta da bağlantı kopmaları yaşandığı bildirildi.
- DownDetector verilerine göre, kullanıcılar platformlara erişmekte güçlük çekiyor.
İMAMOĞLU’NA YÖNELİK SORUŞTURMA VE OPERASYON DETAYLARI
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 105 kişi hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından, İBB’ye yönelik geniş çaplı bir operasyon başlatıldı.
Yetkililerden sosyal medya erişim sorunlarıyla ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, gelişmeler yakından takip ediliyor.
Kaynak: https://www.ensonhaber.com