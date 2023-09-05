İktidar ‘kurtarıcı’ olarak gördüğü KKM’den kurtulmaya çalışırken vatandaş dolara sığındı

AKP iktidarı seçim sonrası ekonomi politikasında değişiklik yaparak bir dönem ‘kurtarıcı’ olarak gördüğü KKM’den kurtulmaya çalışıyor. Vatandaşlar ise KKM’den çıkarak dolara yöneliyor. Bankacılar, KKM ile ilgili gelişmeyi Reuters’e sızdırdı.