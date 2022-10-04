İki ay önce boşanan Zeynep Bastık gönlünü yeni aşka açtı! Paylaşımları ele verdi…

Zeynep Bastık, menajeri Tolga Akış ile geçen yıl temmuz ayında Çeşme’de nikah masasına oturmuştu. Ancak mutlulukları uzun sürmeyen çift, iki ay önce evliliklerine nokta koymuştu. Zeynep Bastık eski eşi Tolga Akış’ı çabuk unuttu. Yeni bir aşka yelken açan şarkıcıyı, sosyal medya paylaşımları ele verdi.
Uzun süre menajeri Tolga Akış ile aşk yaşayan Bastık, 7 Temmuz 2021’de Çeşme’de nikah masasına oturmuştu.
Ancak ünlü çift, evlenmelerinin üzerinden daha 1 yıl geçmeden boşanma kararı almıştı.
Güzel şarkıcı Zeynep Bastık, evliliği bitirmek konusunda eşiyle anlaşmaya varmıştı.
Bastık ardından birlikte yaşadıkları Levent’teki evden ayrıldı ve kendine Ulus’ta bir daire kiralamıştı.
Zeynep Bastık, sosyal medya hesabı Instagram’dan boşanma haberlerini doğrulamış, “Birbirimizin hayatından çıkmıyor, sadece şekil değiştiriyoruz” demişti.
Boşanma iddiasını doğrulayan Tolga Akış da evlilik birliğini yürütemediklerini, ancak aralarında bir sorun olmadığını söylemişti.
Tolga Akış, “Evet, iddia doğru. Biz boşanma kararını bir süre önce almıştık ama evden yeni taşındı. Aramızda dargınlık, küskünlük yok. Husumet asla yok. Evlilik herkesin kaldırabileceği bir şey olmayabilir. Benim hayatta en yakın arkadaşım Zeynep. Onun en yakın arkadaşı da benim. Birlikte çalışmaya devam ediyoruz, iki günde bir buluşuyoruz. Geleceğe yönelik planlarımız da var. Biz bambaşka bir bağ yaşıyoruz. Eş olmanın ötesinde bir ilişkimiz var” ifadesini kullanmıştı.
BİZDEN İHANET ÇIKMAZ
Tolga Akış, boşanmaya ihanetin mi yol açtığı sorusunu ise şöyle yanıtlamıştı:
“Biz evlilik işini kıvıramadık. Hiç aramız bozulmasın, tartışmayalım dedik. Mutlaka ihanet yüzünden bittiğini söyleyenler olacaktır. Ama benden de Zeynep’ten de öyle bir şey çıkmaz.”
Ancak Zeynep Bastık cephesinde son olarak flaş bir gelişme yaşandı.
Akış ile evliliğini tek celsede bitiren Bastık, yeni bir aşka yelken açtı.
PAYLAŞIMLAR ELE VERDİ
2. Sayfa’da yer alan habere göre, iki ay önce boşanan şarkıcı, bir aydır yurtdışında fotoğrafçılık yapan Seren Dal ile aşk yaşamaya başladı.
Aşk ise sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarla ortaya çıktı.
İkili, önceki gün aynı ayna karşısında poz vererek peş peş Instagram hesaplarından paylaştı.
Çift ilişkilerini şimdilik gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.
İşte iki ismi ele veren o kareler…