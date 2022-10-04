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İki ay önce boşanan Zeynep Bastık gönlünü yeni aşka açtı! Paylaşımları ele verdi…

İki ay önce boşanan Zeynep Bastık gönlünü yeni aşka açtı! Paylaşımları ele verdi…
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04 Ekim 2022 - 13:59

Zeynep Bastık, menajeri Tolga Akış ile geçen yıl temmuz ayında Çeşme’de nikah masasına oturmuştu. Ancak mutlulukları uzun sürmeyen çift, iki ay önce evliliklerine nokta koymuştu. Zeynep Bastık eski eşi Tolga Akış’ı çabuk unuttu. Yeni bir aşka yelken açan şarkıcıyı, sosyal medya paylaşımları ele verdi.

İki ay önce boşanan Zeynep Bastık gönlünü yeni aşka açtı! Paylaşımları ele verdi… - Sayfa 1

Uzun süre menajeri Tolga Akış ile aşk yaşayan Bastık, 7 Temmuz 2021’de Çeşme’de nikah masasına oturmuştu.

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İki ay önce boşanan Zeynep Bastık gönlünü yeni aşka açtı! Paylaşımları ele verdi… - Sayfa 2

Ancak ünlü çift, evlenmelerinin üzerinden daha 1 yıl geçmeden boşanma kararı almıştı.

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İki ay önce boşanan Zeynep Bastık gönlünü yeni aşka açtı! Paylaşımları ele verdi… - Sayfa 3

Güzel şarkıcı Zeynep Bastık, evliliği bitirmek konusunda eşiyle anlaşmaya varmıştı.

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İki ay önce boşanan Zeynep Bastık gönlünü yeni aşka açtı! Paylaşımları ele verdi… - Sayfa 4

Bastık ardından birlikte yaşadıkları Levent’teki evden ayrıldı ve kendine Ulus’ta bir daire kiralamıştı.

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İki ay önce boşanan Zeynep Bastık gönlünü yeni aşka açtı! Paylaşımları ele verdi… - Sayfa 5

Zeynep Bastık, sosyal medya hesabı Instagram’dan boşanma haberlerini doğrulamış, “Birbirimizin hayatından çıkmıyor, sadece şekil değiştiriyoruz” demişti.

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İki ay önce boşanan Zeynep Bastık gönlünü yeni aşka açtı! Paylaşımları ele verdi… - Sayfa 6

Boşanma iddiasını doğrulayan Tolga Akış da evlilik birliğini yürütemediklerini, ancak aralarında bir sorun olmadığını söylemişti.

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İki ay önce boşanan Zeynep Bastık gönlünü yeni aşka açtı! Paylaşımları ele verdi… - Sayfa 7

Tolga Akış, “Evet, iddia doğru. Biz boşanma kararını bir süre önce almıştık ama evden yeni taşındı. Aramızda dargınlık, küskünlük yok. Husumet asla yok. Evlilik herkesin kaldırabileceği bir şey olmayabilir. Benim hayatta en yakın arkadaşım Zeynep. Onun en yakın arkadaşı da benim. Birlikte çalışmaya devam ediyoruz, iki günde bir buluşuyoruz. Geleceğe yönelik planlarımız da var. Biz bambaşka bir bağ yaşıyoruz. Eş olmanın ötesinde bir ilişkimiz var” ifadesini kullanmıştı.

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İki ay önce boşanan Zeynep Bastık gönlünü yeni aşka açtı! Paylaşımları ele verdi… - Sayfa 8

BİZDEN İHANET ÇIKMAZ

Tolga Akış, boşanmaya ihanetin mi yol açtığı sorusunu ise şöyle yanıtlamıştı:

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İki ay önce boşanan Zeynep Bastık gönlünü yeni aşka açtı! Paylaşımları ele verdi… - Sayfa 9

“Biz evlilik işini kıvıramadık. Hiç aramız bozulmasın, tartışmayalım dedik. Mutlaka ihanet yüzünden bittiğini söyleyenler olacaktır. Ama benden de Zeynep’ten de öyle bir şey çıkmaz.”

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İki ay önce boşanan Zeynep Bastık gönlünü yeni aşka açtı! Paylaşımları ele verdi… - Sayfa 10

Ancak Zeynep Bastık cephesinde son olarak flaş bir gelişme yaşandı.

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İki ay önce boşanan Zeynep Bastık gönlünü yeni aşka açtı! Paylaşımları ele verdi… - Sayfa 11

Akış ile evliliğini tek celsede bitiren Bastık, yeni bir aşka yelken açtı.

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İki ay önce boşanan Zeynep Bastık gönlünü yeni aşka açtı! Paylaşımları ele verdi… - Sayfa 12

PAYLAŞIMLAR ELE VERDİ

2. Sayfa’da yer alan habere göre, iki ay önce boşanan şarkıcı, bir aydır yurtdışında fotoğrafçılık yapan Seren Dal ile aşk yaşamaya başladı.

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İki ay önce boşanan Zeynep Bastık gönlünü yeni aşka açtı! Paylaşımları ele verdi… - Sayfa 13

Aşk ise sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarla ortaya çıktı.

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İki ay önce boşanan Zeynep Bastık gönlünü yeni aşka açtı! Paylaşımları ele verdi… - Sayfa 14

İkili, önceki gün aynı ayna karşısında poz vererek peş peş Instagram hesaplarından paylaştı.

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İki ay önce boşanan Zeynep Bastık gönlünü yeni aşka açtı! Paylaşımları ele verdi… - Sayfa 15

Çift ilişkilerini şimdilik gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.

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İki ay önce boşanan Zeynep Bastık gönlünü yeni aşka açtı! Paylaşımları ele verdi… - Sayfa 16

İşte iki ismi ele veren o kareler…

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İki ay önce boşanan Zeynep Bastık gönlünü yeni aşka açtı! Paylaşımları ele verdi… - Sayfa 17
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İki ay önce boşanan Zeynep Bastık gönlünü yeni aşka açtı! Paylaşımları ele verdi… - Sayfa 18
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İki ay önce boşanan Zeynep Bastık gönlünü yeni aşka açtı! Paylaşımları ele verdi… - Sayfa 19
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İki ay önce boşanan Zeynep Bastık gönlünü yeni aşka açtı! Paylaşımları ele verdi… - Sayfa 20
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İki ay önce boşanan Zeynep Bastık gönlünü yeni aşka açtı! Paylaşımları ele verdi… - Sayfa 21
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İki ay önce boşanan Zeynep Bastık gönlünü yeni aşka açtı! Paylaşımları ele verdi… - Sayfa 22
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İki ay önce boşanan Zeynep Bastık gönlünü yeni aşka açtı! Paylaşımları ele verdi… - Sayfa 23
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İki ay önce boşanan Zeynep Bastık gönlünü yeni aşka açtı! Paylaşımları ele verdi… - Sayfa 24
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İki ay önce boşanan Zeynep Bastık gönlünü yeni aşka açtı! Paylaşımları ele verdi… - Sayfa 25
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İki ay önce boşanan Zeynep Bastık gönlünü yeni aşka açtı! Paylaşımları ele verdi… - Sayfa 26
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İki ay önce boşanan Zeynep Bastık gönlünü yeni aşka açtı! Paylaşımları ele verdi… - Sayfa 27
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İki ay önce boşanan Zeynep Bastık gönlünü yeni aşka açtı! Paylaşımları ele verdi… - Sayfa 28
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İki ay önce boşanan Zeynep Bastık gönlünü yeni aşka açtı! Paylaşımları ele verdi… - Sayfa 29
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İki ay önce boşanan Zeynep Bastık gönlünü yeni aşka açtı! Paylaşımları ele verdi… - Sayfa 30
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İki ay önce boşanan Zeynep Bastık gönlünü yeni aşka açtı! Paylaşımları ele verdi… - Sayfa 31
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İki ay önce boşanan Zeynep Bastık gönlünü yeni aşka açtı! Paylaşımları ele verdi… - Sayfa 32
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İki ay önce boşanan Zeynep Bastık gönlünü yeni aşka açtı! Paylaşımları ele verdi… - Sayfa 33
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İki ay önce boşanan Zeynep Bastık gönlünü yeni aşka açtı! Paylaşımları ele verdi… - Sayfa 34
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İki ay önce boşanan Zeynep Bastık gönlünü yeni aşka açtı! Paylaşımları ele verdi… - Sayfa 35
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İki ay önce boşanan Zeynep Bastık gönlünü yeni aşka açtı! Paylaşımları ele verdi… - Sayfa 36
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İki ay önce boşanan Zeynep Bastık gönlünü yeni aşka açtı! Paylaşımları ele verdi… - Sayfa 37

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