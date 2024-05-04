İçişleri Bakanlığı’ndan ‘tasarruf tedbirleri’ açıklaması! “Polis sayıları azaltılmıştır”

İçişleri Bakanlığı, Bakan Ali Yerlikaya ve yardımcılarının koruma aracı ve polisi sayısının azaltıldığını doğruladı. Bu adımın ‘tasarruf tedbirleri kapsamında’ atıldığı açıklandı.
İçişleri Bakanlığı’da dün akşam Bakan Ali Yerlikaya ile birlikte yardımcıları Bülent Turan, Münir Karaloğlu, Mehmet Aktaş ve Ramazan Sağlam’ın korunmasında görevli 69 polisin görevinin sona erdiği kaydedilmişti. Polislerin yerine atama yapılmadığı belirtilmişti.
İçişleri Bakanlığı, çeşitli iddiaların kamuoyuna yansıdığı süreçte söz konusu adımın ‘tasarruf tedbirleri kapsamında‘ atıldığını duyurdu.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada “Tasarruf tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya’nın talimatlarıyla; Sayın Bakanımızın araçları da dahil olmak üzere Bakan Yardımcılarımızın koruma araç ve koruma polis sayıları azaltılmıştır” denildi.