Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

İçişleri Bakanlığı’ndan ‘tasarruf tedbirleri’ açıklaması! “Polis sayıları azaltılmıştır”

İçişleri Bakanlığı’ndan ‘tasarruf tedbirleri’ açıklaması! “Polis sayıları azaltılmıştır”
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
3 views
04 Mayıs 2024 - 15:39

İçişleri Bakanlığı, Bakan Ali Yerlikaya ve yardımcılarının koruma aracı ve polisi sayısının azaltıldığını doğruladı. Bu adımın ‘tasarruf tedbirleri kapsamında’ atıldığı açıklandı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trafik cezalarında yüzde 78 artışTrafik cezalarında yüzde 78 artış
Turhan Çömez: Diyanet halktan topladığı 1 milyar lirayı İngilizlere vermişTurhan Çömez: Diyanet halktan topladığı 1 milyar lirayı İngilizlere vermiş
Ali Erbaş’ın lüks aracının günlük kirasının 25 bin lira olduğu ortaya çıktıAli Erbaş’ın lüks aracının günlük kirasının 25 bin lira olduğu ortaya çıktı
Ali Erbaş’ın bir makam aracı da Mekke’de çıktıAli Erbaş’ın bir makam aracı da Mekke’de çıktı
İsrail’den Türkiye’ye gelip Suriyelilerin böbreklerini sattılarİsrail’den Türkiye’ye gelip Suriyelilerin böbreklerini sattılar
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Serenay Sarıkaya ve Mert Demir’in olaylı gecesi! Gazetecilere saldırı…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Sedef Avcı paylaştı: Ezel ekibi yıllar sonra bir arada
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Sharon Stone’nun Kurtlar Vadisi itirafına senaristten yanıt! ‘Hiçbir şey anlamadık’ demişti
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Mehmet Şimşek’ten S&P açıklaması: Kararlıyız
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İçişleri Bakanlığı’ndan ‘tasarruf tedbirleri’ açıklaması! “Polis sayıları azaltılmıştır”
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Diyanet’in ‘özel yemek’ listesi ortaya çıktı: Haftanın dört günü kebap, iskender, biftek…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Belediyede lüks oda tartışması: ‘Eşyalarımı ver’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Oğlunun sahada karıştığı kavga gündemi salladı! Herkes faturayı Ali Koç’a kesiyor
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Mansur Yavaş mal varlığını belediye binasına astı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Trafik cezalarında yüzde 78 artış
SON DAKİKA HABERLERİ
Mansur Yavaş mal varlığını belediye binasına astıMayıs 4, 2024-3:20 pm
Trafik cezalarında yüzde 78 artışMayıs 4, 2024-3:18 pm
Araç sahipleri dikkat: Benzin ve motorine indirim bekleniyorMayıs 4, 2024-3:18 pm
81 ilaç daha geri ödeme listesine alındıMayıs 4, 2024-3:17 pm
Turhan Çömez: Diyanet halktan topladığı 1 milyar lirayı İngilizlere vermişMayıs 3, 2024-5:12 pm
Ali Erbaş’ın lüks aracının günlük kirasının 25 bin lira olduğu ortaya çıktıMayıs 3, 2024-5:10 pm
Ali Erbaş’ın bir makam aracı da Mekke’de çıktıMayıs 3, 2024-5:03 pm

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !