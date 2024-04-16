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Mehmet Şimşek ve Erdoğan arasında gerginlik iddiası!

Mehmet Şimşek ve Erdoğan arasında gerginlik iddiası!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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16 Nisan 2024 - 15:27
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında gerginlik yaşandığı iddialarına yalanlama geldi. DMM’nin paylaşımını Şimşek X hesabından paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek arasında gerginlik yaşandığına dair haberler Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yalanlandı. Açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek arasında iddia edildiği gibi herhangi bir gerginlik yaşanmamıştır.” denildi.

AÇIKLAMADA OVP DETAYI

DMM’nin açıklamasında, “Bazı basın yayın organlarında yer alan, “Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bakan Şimşek arasında kriz ortaya çıktı ve kriz küresel sistemin devreye girmesiyle çözüldü” iddiası doğru değildir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek arasında iddia edildiği gibi herhangi bir gerginlik yaşanmamıştır. Ülkemiz ekonomisinde yol haritasını belirleyen Orta Vadeli Program ve 12’nci Kalkınma Planı, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kararlılıkla sürdürülmeye devam edecektir.” ifadesi kullanıldı.

Şimşek X hesabından söz konusu açıklamayı paylaştı. Yerel seçimler sonrası Şimşek ve Erdoğan’ın arasında gerilimler yaşandığına dair iddialar gündem olmuştu.

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Mehmet Şimşek ve Erdoğan arasında gerginlik iddiası!
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