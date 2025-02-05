İBRAHİM YUMAKLI: HAYVANCILIĞA DESTEK BAŞVURULARI BAŞLADI

Türkiye Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, hayvancılık sektörüne destek olmak amacıyla başvuruları alınmaya başlanan yeni destek programını duyurdu. Program, çiftçilere ve hayvancılıkla uğraşanlara önemli bir mali destek sunuyor ve başvurular, Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Hayvancılık Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesi üzerinden yapılabilecek.

Hayvancılıkla Uğraşan Çiftçilere Önemli Destek

İbrahim Yumaklı’nın yaptığı açıklamaya göre, hayvancılık destek programı, başvuranlara 270.000 Türk Lirasına kadar geri ödemesiz destek sunacak. Bu destek, çiftçilerin bakım ve beslenme masraflarını karşılamak için kullanılabilecek. Söz konusu destek, sektördeki üretimin artırılmasına ve hayvancılıkla uğraşan çiftçilerin sürdürülebilir şekilde faaliyetlerini sürdürmelerine yardımcı olmayı amaçlıyor.

Özel Destekler ve Genç Çiftçilere Öncelik

Programda ayrıca, genç çiftçilere ve deprem bölgesinde yaşayan üreticilere öncelik tanınacak. Bu kategorideki başvurulara ek puan verilerek, gençlerin ve afet bölgesinde zarar gören çiftçilerin daha fazla destek alması sağlanacak. Bu adım, sektördeki genç girişimcileri teşvik etmek ve depremden etkilenen bölgelerdeki üretim süreçlerini hızlandırmak adına büyük bir önem taşıyor.

Başvurular ve Destek Süreci

Başvurular, 2025 yılının ilk çeyreği itibarıyla alınmaya başladı ve bu süreçte başvuruların Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Hayvancılık Genel Müdürlüğü’ne yapılması gerekiyor. Çiftçiler, program kapsamında verilen destekten faydalanmak için belirlenen başvuru şartlarına uygun olarak başvurularını hızlı bir şekilde tamamlamalı. Başvuruların kabul edilmesinin ardından, uygun görülen projelere ödemeler yapılacak ve hayvancılık faaliyetleri için önemli bir finansal destek sağlanacak.

Sonuç Olarak, Hayvancılık Sektöründe Yeni Bir Dönem Başlıyor

İbrahim Yumaklı’nın açıklamaları, Türkiye’nin hayvancılık sektöründe önemli bir dönüm noktasına işaret ediyor. Bu destek programı, yalnızca ekonomik kalkınmayı desteklemekle kalmayıp, aynı zamanda genç çiftçilerin sektöre dahil olmasını teşvik edecek ve deprem felaketinden etkilenen bölgelerdeki üretim süreçlerini iyileştirecek. Türkiye’deki hayvancılık sektörü, bu tür programlarla daha sürdürülebilir ve verimli bir hale gelmeyi hedefliyor.

Kaynak: https://www.ensonhaber.com