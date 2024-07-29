Altının gramı 2 bin 536 liradan işlem görüyor

Altının gramı, haftaya yükselişle başladı ve şu anda 2.536 TL’den işlem görüyor.

Altının gramı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 2.536 TL’den işlem görüyor. Cuma günü ons fiyatındaki artışla birlikte gram altın fiyatı, günü yüzde 0,72 artışla 2.528 TL’den tamamladı.

Haftanın ilk işlem gününde ise gram altın, saat 10:10 itibarıyla yüzde 0,31 artışla 2.536 TL seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 4.216 TL, Cumhuriyet altını ise 16.802 TL’den satılır.

Altının ons fiyatı, cuma günü yüzde 0,95 artışla 2.387 dolardan kapanırken, şu anda yüzde 0,16 artışla 2.391 dolardan işlem görüyor.

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bu hafta politika faizini yüzde 5,25-5,50 seviyesinde sabit bırakması bekleniyor. Ancak, Fed’in politika metni, ekonomik projeksiyonlar ve Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamaları, varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olacak. Para piyasalarındaki fiyatlamalar, Fed’in yılın geri kalanında 3 kez faiz indirimine gitmesini öngörüyor. Cuma günü açıklanacak istihdam raporunun, Fed’in faiz indirimi kararındaki belirsizlikleri azaltabileceği düşünülüyor.

Tahvil piyasaları, hafta boyunca alış ağırlıklı bir seyir izlerken, ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,18’e geriledi. Tahvil faizlerindeki bu düşüşün, başta altın olmak üzere emtia fiyatlarındaki artışı desteklediği belirtildi. Bugün ABD’de Dallas Fed imalat sanayi endeksi verisi ve başkanlık seçimlerine dair haberler takip edilecek. Teknik analizlere göre, altının ons fiyatında 2.360 dolar destek, 2.400 dolar ise direnç seviyeleri olarak değerlendiriliyor.