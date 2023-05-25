İbrahim Tatlıses torunuyla mahkemelik oldu

İbrahim Tatlıses, uzun zamandır dargın ve mahkemelik olduğu oğlu Ahmet Tatlıses’in oğluyla yani torunuyla mahkemelik oldu. Torunu Mert Tatlıses’in evini işgal ettiğini belirten Tatlıses, torununa dava açtı.
Babasının akıl sağlığının yerinde olmadığını düşündüğünü bildiren Ahmet Tatlıses, babasına vasi atanması için dava açmıştı.
İbrahim Tatlıses bu kez de Ahmet Tatlıses‘in oğlu Mert Tatlıses ile mahkemelik oldu.
İbrahim Tatlıses, Sarıyer Oyak Sitesi’ndeki dairesini rızası dışında 5 yıldır haksız şekilde işgal ettiği iddiasıyla torunu Mert Tatlıses’e dava açtı.
Hürriyet’te yer alan habere göre; İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılan davada İbrahim Tatlıses’in avukatı Yağız Karadenizli, “Müvekkil, sağlığına kavuşmasının ardından İzmir’e yerleşmiştir. Bu süreçte de bu taşınmazın torunu Mert Tatlıses tarafından işgal edildiğinden habersizdir. Kızı Dilan Çıtak Tatlıses’in bu evde oturmasını arzu etmiştir. Ancak evin Mert Tatlıses tarafından işgal edildiğini öğrenmiştir” dedi.
Davanın ilk duruşmasında mahkeme, ecrimisil (haksız işgal) bedelinin hesaplanması için dairede keşif yapılmasına karar verdi.