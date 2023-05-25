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İbrahim Tatlıses torunuyla mahkemelik oldu

İbrahim Tatlıses torunuyla mahkemelik oldu
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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25 Mayıs 2023 - 15:39
İbrahim Tatlıses, uzun zamandır dargın ve mahkemelik olduğu oğlu Ahmet Tatlıses’in oğluyla yani torunuyla mahkemelik oldu. Torunu Mert Tatlıses’in evini işgal ettiğini belirten Tatlıses, torununa dava açtı.

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