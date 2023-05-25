Hayal Köseoğlu’ndan nefes kesen bikinili pozlar! Estetikle bambaşka birine dönüştü

Ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu, geçirdiği estetik operasyonların ardından bambaşka biri oldu.

Mahkum dizisinde canlandırdığı Sasha karakteriyle ününe ün katan güzel oyuncu, sosyal medya hesabından paylaştığı bikinili pozlarıyla mest etti.

29 yaşındaki Hayal Köseoğlu sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü isimler arasında.

Geçen hafta Instagram’dan ikinci turda Millet İttifakı’nı desteklemesi için Sinan Oğan’a yazdığı mektubu paylaşan Köseoğlu’nun son paylaşımı yürek hoplattı.

Güzel oyuncu Instagram pozlarıyla görenleri mest etti.

Köseoğlu, bikinili pozlarını “Baharlar gelecek, biz tüm güzelliğimizle, ışığımızla, umudumuzla, şirinliğimizle ve inadımızla buradayız” diyerek takipçilerinin beğenisine sundu.