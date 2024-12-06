İBRAHİM HACIOSMANOĞLU’NDAN DURSUN ÖZBEK VE ALİ KOÇ’A YANIT!

İbrahim Hacıosmanoğlu, son açıklamalarında Ali Koç’a yönelik “yalakalık” iddialarına sert tepki gösterdi ve Dursun Özbek hakkında da bazı önemli ifadelerde bulundu. İşte açıklamalarının öne çıkan satır başları:
- Şahsiyet ve Ahlak Vurgusu: Hacıosmanoğlu, şahsiyetine yapılan saldırıları kabul etmediğini ve amacının üç evladına babasından devraldığı onurlu ismi bırakmak olduğunu belirtti. Ayrıca, Dursun Özbek’in açıklamalarına “kurumsal” yanıt vereceğini ifade etti.
- Hakem ve MHK’ye Destek: Hacıosmanoğlu, MHK’nin hakem atamalarına karışmadığını ancak olumsuz bir durumda hesap soracağını belirtti. Hakem Oğuzhan Çakır’a destek verdi ve Galatasaray’a farklı gözle bakılmasının gereksiz olduğunu söyledi.
- Galatasaray’a Eleştiriler: Özbek’in sözlerine yanıt olarak, Galatasaray camiasına yönelik bir takım suçlamalarda bulundu. Özellikle “Fetöş” adlı örgütle ilişkilendirilen bir görüntünün 2024’te tekrar yayıldığını ve bunun Galatasaraylı hesaplar tarafından kullanıldığını ifade etti.
- Yalakalık Eleştirisi: Dursun Özbek’in kendisiyle ilgili yaptığı “yalakalık” suçlamalarına yanıt veren Hacıosmanoğlu, hiçbir zaman yalakalık yapmadığını ve Türk futbolunda dürüstlükten taviz vermeyeceklerini vurguladı.
- Adalet ve Eşitlik Mesajı: TFF’nin adil ve eşit davranma amacında olduğunu, kulüplere ayrıcalık tanımayacaklarını, hakem hatalarını kabul etse de VAR hatalarını kabul etmeyeceklerini söyledi. Ayrıca, genç hakemlerin endişelenmemelerini, çünkü onlara destek vereceklerini belirtti.
Kaynak: https://www.ensonhaber.com