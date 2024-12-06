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İBRAHİM HACIOSMANOĞLU’NDAN DURSUN ÖZBEK VE ALİ KOÇ’A YANIT!

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
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İbrahim Hacıosmanoğlu, son açıklamalarında Ali Koç’a yönelik “yalakalık” iddialarına sert tepki gösterdi ve Dursun Özbek hakkında da bazı önemli ifadelerde bulundu. İşte açıklamalarının öne çıkan satır başları:

  • Şahsiyet ve Ahlak Vurgusu: Hacıosmanoğlu, şahsiyetine yapılan saldırıları kabul etmediğini ve amacının üç evladına babasından devraldığı onurlu ismi bırakmak olduğunu belirtti. Ayrıca, Dursun Özbek’in açıklamalarına “kurumsal” yanıt vereceğini ifade etti.
  • Hakem ve MHK’ye Destek: Hacıosmanoğlu, MHK’nin hakem atamalarına karışmadığını ancak olumsuz bir durumda hesap soracağını belirtti. Hakem Oğuzhan Çakır’a destek verdi ve Galatasaray’a farklı gözle bakılmasının gereksiz olduğunu söyledi.
  • Galatasaray’a Eleştiriler: Özbek’in sözlerine yanıt olarak, Galatasaray camiasına yönelik bir takım suçlamalarda bulundu. Özellikle “Fetöş” adlı örgütle ilişkilendirilen bir görüntünün 2024’te tekrar yayıldığını ve bunun Galatasaraylı hesaplar tarafından kullanıldığını ifade etti.
  • Yalakalık Eleştirisi: Dursun Özbek’in kendisiyle ilgili yaptığı “yalakalık” suçlamalarına yanıt veren Hacıosmanoğlu, hiçbir zaman yalakalık yapmadığını ve Türk futbolunda dürüstlükten taviz vermeyeceklerini vurguladı.
  • Adalet ve Eşitlik Mesajı: TFF’nin adil ve eşit davranma amacında olduğunu, kulüplere ayrıcalık tanımayacaklarını, hakem hatalarını kabul etse de VAR hatalarını kabul etmeyeceklerini söyledi. Ayrıca, genç hakemlerin endişelenmemelerini, çünkü onlara destek vereceklerini belirtti.

 

Kaynak: https://www.ensonhaber.com

İBRAHİM HACIOSMANOĞLU’NDAN DURSUN ÖZBEK VE ALİ KOÇ’A YANIT!
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