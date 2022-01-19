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İBB, AKP’li Vekilin Oğluna Milyonlar Yağdırmış: Çizgi Film Çekmişler

İBB, AKP’li Vekilin Oğluna Milyonlar Yağdırmış: Çizgi Film Çekmişler
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19 Ocak 2022 - 14:29

İBB, AKP’li Vekilin Oğluna Milyonlar Yağdırmış: Çizgi Film Çekmişler

AKP döneminde İBB’nin eski AKP Milletvekili Süleyman Gündüz’ün oğluna tam 8,7 milyon TL ödediği ortaya çıktı.

İBB, AKP'li Vekilin Oğluna Milyonlar Yağdırmış: Çizgi Film Çekmişler

İktidarın muhalefet belediyelerini kıskaca almaması tartışılırken AKP döneminden İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) kasasından eski AKP Milletvekili Süleyman Gündüz’ün oğluna milyonlarca lira ödendiği açığa çıktı. İBB’ye bağlı İstanbul Kültür ve Sanat Ürünleri Şirketi, Neher Reklam isimli bir şirkete AKP döneminde toplam 8 milyon 470 bin TL ödedi. Milyonlarca liralık ödeme “İstanbul Muhafızları” adlı bir çizgi film için yapıldı.

SİNEMA FİLMİ DE YAPTILAR

BirGün’den İsmail Arı’nın haberine göre, şirkete İBB kasasından 2014 yılında, “İstanbul Muhafızları çizgi filminin 51 bölümlük kısmının yayına hazırlanması ve mali haklarının devralınması” için toplam 3 milyon 380 bin TL ödendi.

Çizgi film serisiyle yetinmeyen şirket bir de İBB animasyon filmi sattı. 2017 yılında İstanbul Muhafızları çizgi filminden uyarlanarak “İstanbul Muhafızları Ab – I Hayat Çeşmesi” adı altında bir animasyon film hazırlandı. İBB, bu film için de şirkete tam 5 milyon TL’lik ödeme yaptı. İBB’nin şirkete 6 farklı ödeme kalemiyle yapılan ödediği para ise 8 milyon TL’yi aştı.

ESKİ VEKİLİN OĞLU

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yer alan bilgilere göre, İBB’nin milyonlar lira ödediği şirketin ortağı da eski AKP Milletvekili Süleyman Gündüz’ün oğlu Muhammed Ammar Gündüz. AKP’nin kurucuları arasında yer alan Süleyman Gündüz 2002 yılında AKP’den 22’nci dönem Sakarya milletvekili seçildi. Yandaş Yeni Şafak gazetesinde de uzun bir süre köşe yazarlığı yapan Gündüz, eski Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın özel danışmanlığını da yapmıştı.

ATATÜRK’E HAKARET

İBB’nin milyonlarca lira ödediği İstanbul Muhafızları adlı çizgi filminin 2018 yılında TRT Çocuk kanalında da yayımlanan bir bölümü tepkilere neden olmuştu. Çizgi filmde kötü adamın çocuklara yapacaklarının not alındığı listenin altına “Gazi Mustafa Kemal” imzası atılmıştı. TRT tepkiler üzerine çizgi filmin bu bölümünü Youtube’daki kanalından silmişti.

RTÜK ise hazırladığı raporda ‘’Filmdeki saniyelik hatanın, yabancı uyruklu bir kişi tarafından, anlamı bilinmeden gerçekleştiği göz önüne alındığında, yanlışlığın sehven yapıldığı ve ihlal olmadığı değerlendirilmektedir” ifadelerini kullanarak bir ceza vermemişti.

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