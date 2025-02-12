  1. Haberler
  2. MAGAZİN
  3. HÜLYA KOÇYİĞİT LONDRA’DA KAZA GEÇİRDİ: AMBULANS İÇİN 2 SAAT BEKLEDİ!

HÜLYA KOÇYİĞİT LONDRA’DA KAZA GEÇİRDİ: AMBULANS İÇİN 2 SAAT BEKLEDİ!

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
yayınlandı
0
featured
service
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

HÜLYA KOÇYİĞİT LONDRA’DA KAZA GEÇİRDİ! AMBULANS İÇİN 2 SAAT BEKLEDİ

Yeşilçam’ın usta oyuncusu Hülya Koçyiğit, tatil için gittiği Londra’da bir kaza geçirdi. Bir alışveriş merkezinde açık olan, yere düşen ve çarpanları 76 sıra çarpan, tam 2 saat boyunca ambulansın bakımının beklendiği bir merkez.

Hülya Koçyiğit Londra'da başından geçen kazayı anlattı: 2 saat ambulans bekledim

“TÜRKİYE’DEKİ SAĞLIK SİSTEMİNİN KIYMETİNİ BİR KEZ DAHA ANLADIM”

Koçyiğit, yaşadığı olay sonrasında sağlık sistemlerini karşılaştırarak, “Türkiye’de olsa 5 dakika içinde en kaçış ambulansları hemen gelir ve yaralı kişiye şifa verirdi” hayattan faydalandı.

Baştaki felç nedeniyle beyin kanaması şüphesi ile yapılan tetkiklerden usta sağlık biriminin iyi anlaşıldığı anlaşıldı ve taburcu edildi.

KAYNAK:https://www.ensonhaber.com/

HÜLYA KOÇYİĞİT LONDRA’DA KAZA GEÇİRDİ: AMBULANS İÇİN 2 SAAT BEKLEDİ!
Yorum Yap
Haberle ilgili daha fazlası:

Tamamen Ücretsiz Olarak Bültenimize Abone Olabilirsin

Yeni haberlerden haberdar olmak için fırsatı kaçırma ve ücretsiz e-posta aboneliğini hemen başlat.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

Giriş Yap
Bizi Takip Edin
Bize Katılın
Facebook Twitter Linkedin Pinterest Youtube Instagram Whatsapp