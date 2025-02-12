HÜLYA KOÇYİĞİT LONDRA’DA KAZA GEÇİRDİ! AMBULANS İÇİN 2 SAAT BEKLEDİ

Yeşilçam’ın usta oyuncusu Hülya Koçyiğit, tatil için gittiği Londra’da bir kaza geçirdi. Bir alışveriş merkezinde açık olan, yere düşen ve çarpanları 76 sıra çarpan, tam 2 saat boyunca ambulansın bakımının beklendiği bir merkez.

“TÜRKİYE’DEKİ SAĞLIK SİSTEMİNİN KIYMETİNİ BİR KEZ DAHA ANLADIM”

Koçyiğit, yaşadığı olay sonrasında sağlık sistemlerini karşılaştırarak, “Türkiye’de olsa 5 dakika içinde en kaçış ambulansları hemen gelir ve yaralı kişiye şifa verirdi” hayattan faydalandı.

Baştaki felç nedeniyle beyin kanaması şüphesi ile yapılan tetkiklerden usta sağlık biriminin iyi anlaşıldığı anlaşıldı ve taburcu edildi.