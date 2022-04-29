Hülya Avşar’ın yeni şarkısı beğenildi

Sevilen sanatçı Hülya Avşar’ın yeni şarkısı “Sen Aşk Mısın?”bugün tüm dijital platformlarda yayınlandı.

Sözü Sezgi Erciyas – Sezgin Gezgin – Funda Eroğlu, Müziği Sezgi Erciyas – Sezgin Gezgin’e ait “Sen Aşk Mısın” şarkısının klibini ise Kemal Başbuğ çekti.

Hülya Avşar Temmuz’da ise hareketli şarkısını piyasaya sürecek.

Yoğun bir konser takvimi olan Hülya Avşar bayramın ilk günü Bodrum’da konser verecek. Ve yeni şarkısını bu konserinde ilk defa seslendirecek.

Daha sonra İstanbul’daki konserlerine devam edecek.

Yaz boyunca Bodrum, Çeşme, Kıbrıs, İstanbul konserlerine Ayvalık’tan gidip gelecek.