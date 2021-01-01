HaberKonseyi

Tüm Dünyayı Etkisi Altına Alan
COVID-19 Salgınında SON DAKİKA Gelişmeleri#BizBizeYeteriz Türkiyem! Korona yaz 8119'a gönder 10 TL bağışta bulun

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’ne Vekaleten Atama

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’ne Vekaleten Atama
20 views
15 Temmuz 2021 - 12:53
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü görevinden alınan Prof. Melih Bulu’nun yerine, yardımcısı Prof. Naci İnci vekaleten atandı.

YÖK’ten yapılan açıklamada, “Gece yapılan görevden alınma sonrasında YÖK olarak çok hızlı hareket edilerek, üniversite içerisinden bir öğretim üyesi vekaleten rektörlüğe atandıktan hemen sonra rektörlük adaylığı başvuru ilanına çıkıldı” denildi.

YÖK, kendisine yapılan bütün rektörlük başvurularını alfabetik sıra ile bir dosya halinde cumhurbaşkanına sunacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan da başvurular arasından bir ismi rektör olarak atayacak.

PROF. DR. NACİ İNCİ KİMDİR?

Prof. Dr. Naci İnci, 1987’de Marmara Üniversitesinden fizik dalında lisans derecesini, 1992’de ise fiber optik sensörler alanında İngiltere’deki Heriot-Watt Üniversitesi’nden doktora derecesini aldı.

Stanford Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü’nde 1993–1994 yılları arasında optik haberleşme alanında doktora sonrası çalışmalar yapan İnci, 1994 senesinde Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü’nde yardımcı doçent, 1996’da ise doçent oldu.

İnci, 1998–1999 yıllarında fiber optik sensörlerin endüstriyel uygulamaları üzerine Japonya’da Gunma Üniversitesi’nde konuk araştırmacı olarak çalışırken, 1999–2005 yılları arasında Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinde öğretim üyeliği yaptı, üniversitenin temel ve araştırma laboratuvarları ile diğer lisans ve lisansüstü programlarının kurulmasında görev aldı.

Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü’ne 2005 profesör olan ve 2014–2018 döneminde bölüm başkanlığı yapan İnci, Almanya’daki Stuttgart Üniversitesi, Japonya’daki Gunma Üniversitesi, Norveç Teknik Üniversitesi ile İngiltere’deki Heriot-Watt Üniversitesinde konuk profesör olarak bulundu.

Fiber optik, nano partiküller ve uygulamalarının fiziği, optik sensörler, kuantum optiği, kuantum bilişimi, kuantum kriptografisi konuları üzerine çalışan ve araştırmalar yürüten İnci’nin üniversite-sanayi ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik katkıları kapsamında ise iki uluslararası patenti bulunuyor.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sedat Peker Anonymous’a Cevap VerdiSedat Peker Anonymous’a Cevap Verdi
Erdoğan 15 Temmuz Töreni İçin TBMM’deErdoğan 15 Temmuz Töreni İçin TBMM’de
Hülya Avşar Belediye Başkan Adayı mı Olacak?Hülya Avşar Belediye Başkan Adayı mı Olacak?
Fatih Portakal’dan Melih Bulu YorumuFatih Portakal’dan Melih Bulu Yorumu
JP Morgan, Merkez Bankası’nın Ekimde Faiz Artırmasını BekliyorJP Morgan, Merkez Bankası’nın Ekimde Faiz Artırmasını Bekliyor
REKLAM ALANI

(336x280px)

Anasayfa Sağ Bloka Esnek veya Sabit ölçülerde SINIRSIZ reklam alanını şablon olarak ekleyebilirsiniz. Şuan örnek olarak sadece 2 reklam kullanıldı.
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Erdoğan’ın Davutoğlu’na İki Emaneti Ortaya Çıktı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Sedat Peker Anonymous’a Cevap Verdi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Hülya Avşar Belediye Başkan Adayı mı Olacak?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’ne Vekaleten Atama
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Fatih Portakal’dan Melih Bulu Yorumu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
JP Morgan, Merkez Bankası’nın Ekimde Faiz Artırmasını Bekliyor
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Florentino Perez’in Yeni Ses Kaydı Sızdı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Twitter, Fleets Özelliğini Kaldıracağını Duyurdu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Erdoğan Boğaziçi Rektörü Melih Bulu’yu Görevden Aldı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Aşk Hayatını Konuşmak İstemiyor
SON DAKİKA HABERLERİ
Hülya Avşar Belediye Başkan Adayı mı Olacak?Temmuz 15, 2021-1:12 pm
JP Morgan, Merkez Bankası’nın Ekimde Faiz Artırmasını BekliyorTemmuz 15, 2021-11:22 am
Florentino Perez’in Yeni Ses Kaydı SızdıTemmuz 15, 2021-11:09 am
Twitter, Fleets Özelliğini Kaldıracağını DuyurduTemmuz 15, 2021-10:53 am
Erdoğan Boğaziçi Rektörü Melih Bulu’yu Görevden AldıTemmuz 15, 2021-10:42 am
Aşk Hayatını Konuşmak İstemiyorTemmuz 15, 2021-10:05 am
Şarkıcı Şimal’den Kötü HaberTemmuz 15, 2021-9:51 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Kim inanır Çapa’da tıp okuduğuna!
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Korktuğu Başına Geldi
Ebru Gündeş Reza Zarrab’a Boşanma Davası Açtı
Pınar Deniz ile Yiğit Kirazcı Aşk Yaşıyor!
Musilaj Balıklarda Zehir Etkisi Yaratır Mı ?
Derya Uluğ ‘Yemek Yiyebilmek Büyük Nimet’

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.