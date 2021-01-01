Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’ne Vekaleten Atama

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü görevinden alınan Prof. Melih Bulu’nun yerine, yardımcısı Prof. Naci İnci vekaleten atandı.

YÖK’ten yapılan açıklamada, “Gece yapılan görevden alınma sonrasında YÖK olarak çok hızlı hareket edilerek, üniversite içerisinden bir öğretim üyesi vekaleten rektörlüğe atandıktan hemen sonra rektörlük adaylığı başvuru ilanına çıkıldı” denildi.

YÖK, kendisine yapılan bütün rektörlük başvurularını alfabetik sıra ile bir dosya halinde cumhurbaşkanına sunacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan da başvurular arasından bir ismi rektör olarak atayacak.

PROF. DR. NACİ İNCİ KİMDİR?

Prof. Dr. Naci İnci, 1987’de Marmara Üniversitesinden fizik dalında lisans derecesini, 1992’de ise fiber optik sensörler alanında İngiltere’deki Heriot-Watt Üniversitesi’nden doktora derecesini aldı.

Stanford Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü’nde 1993–1994 yılları arasında optik haberleşme alanında doktora sonrası çalışmalar yapan İnci, 1994 senesinde Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü’nde yardımcı doçent, 1996’da ise doçent oldu.

İnci, 1998–1999 yıllarında fiber optik sensörlerin endüstriyel uygulamaları üzerine Japonya’da Gunma Üniversitesi’nde konuk araştırmacı olarak çalışırken, 1999–2005 yılları arasında Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinde öğretim üyeliği yaptı, üniversitenin temel ve araştırma laboratuvarları ile diğer lisans ve lisansüstü programlarının kurulmasında görev aldı.

Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü’ne 2005 profesör olan ve 2014–2018 döneminde bölüm başkanlığı yapan İnci, Almanya’daki Stuttgart Üniversitesi, Japonya’daki Gunma Üniversitesi, Norveç Teknik Üniversitesi ile İngiltere’deki Heriot-Watt Üniversitesinde konuk profesör olarak bulundu.

Fiber optik, nano partiküller ve uygulamalarının fiziği, optik sensörler, kuantum optiği, kuantum bilişimi, kuantum kriptografisi konuları üzerine çalışan ve araştırmalar yürüten İnci’nin üniversite-sanayi ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik katkıları kapsamında ise iki uluslararası patenti bulunuyor.