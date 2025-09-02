Emniyet’te Kriz: Medya Dairesi Başkanı Görevden Ayrıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medyada yapılan bir paylaşım nedeniyle ciddi bir krizle karşı karşıya. 26 Ağustos’ta yapılan Büyük Taarruz kutlaması paylaşımında Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafının çıkarılması, kamuoyunda yoğun tartışmalara yol açtı. Kriz, Medya Halkla İlişkiler ve Protokol Dairesi Başkanı Güngör Selçuk’un görevden alınmasıyla yeni bir boyut kazandı.

Selçuk’un görevden alınmasının ardından, EGM Başkanı Mahmut Demirtaş’ın Özel Kalem Müdürü Kürşat Özhan, daireyi vekaleten yönetecek. Bu gelişme, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın talimatıyla gerçekleştirildi. Daha önce paylaşımı hazırlayan MHP Dairesi personelinin tayini çıkarılmış, böylece kurum içi düzenlemeler peş peşe gelmiş oldu.

Güngör Selçuk’un göreve getirilmesi de tartışmalara neden olmuştu. Adana Valiliği döneminde Demirtaş’ın özel kaleminde görev yapan Selçuk, EGM’ye atanmasının ardından kurum içi bazı eleştirilerle karşılaşmıştı. Özellikle Selçuk’un doğrudan Genel Müdür’e bağlı olması ve lojman tahsisleri, personel arasında gündeme gelen konular arasında yer aldı.

Yaşanan kriz, EGM’nin sosyal medya yönetimi ve hassasiyetleri konusunda yeni tartışmaları da beraberinde getirdi. Kamuoyu, kurumsal sosyal medya paylaşımlarının hassasiyetine dikkat edilmesi gerektiğini vurgularken, EGM’nin bu süreçte aldığı önlemler merak konusu oldu. Önümüzdeki günlerde kurumun sosyal medya yönetimi ve kriz iletişimi politikaları daha da yakından takip edilecek.