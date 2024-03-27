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İBB’den elektrikli metrobüs devrimi

İBB’den elektrikli metrobüs devrimi
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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27 Mart 2024 - 13:54
İBB’den toplu taşımada devrim gibi bir atılım metrobüs alanında geldi. Yüzde 100 elektrikli metrobüsler 1 Nisan 2024 tarihinde test sürüşüne çıkacak. Bütçesi hükümet ve belediye meclisi tarafından kısılan İmamoğlu’nun atılımı vatandaşları sevindirdi.

İBB’nin uzun süredir üzerinde çalıştığı tamamen elektrikli ve ileri teknolojiler ile donatılmış olan yeni elektrikli metrobüsleri 1 Nisan tarihinde test sürüşüne çıkıyor. Dizel metrobüslere göre yüzde 60 oranında daha tasarruflu olan bu metrobüsler 100 kilometre sonunda 2 buçuk milyon liranın tasarruf edilmesine olanak sağlayacak.

420 YOLCU KAPASİTELİ

İBB’nin tamamen elektrikli metrobüs yatırımı sayesinde 300 tonluk karbondioksit salınımının önüne geçilmesi hedefleniyor. Bununla beraber 420 yolcu kapasiteli olan metrobüslerin sessiz çalışması sayesinde kentte oluşan ses kirliliğinin azaltılması hedefler arasında.

Megakent’teki toplu ulaşımda en büyük ana aktörlerden biri metrobüs hattına düşüyor. Beylikdüzü’nden Söğütlüçeşme’ye kadar 52 kilometrelik hatla 2 kıtayı birbirine bağlayan metrobüs; günde yaklaşık 1 milyon yolcu taşıyor.

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ÇİFT SÜRÜCÜ KABİNLİ

Yeni metrobüslerin hem önünde hem de arka tarafında bulunan sürücü kabini sayesinde araçta manevra yapmadan çift yönlü sürüş imkanı mümkün.

20 DAKİKADA 50 KİLOMETRE ŞARJ

Yeni elektrikli metrobüsler 20 dakikalık bir şarj ile tam 50 kilometre gidebiliyor. 4 vagonlu ve 420 yolcu kapasiteli metrobüsler ile eskiden en fazla 280 kişilik kapasite mümkünken yeni elektrikli metrobüsler ile 420 yolcu taşınabilecek.

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LASTİK PATLASA DA 40 KM GİDEBİLİYOR

Konu hakkında açıklama yağan Metro İstanbul Genel Müdürü Özgür Soy, elektrikli metrobüsler ile raylı sistem olanaklarını metrobüs hattına taşımayı hedeflediklerini belirtirken şu ifadeleri kullandı, “Yeni nesil metrobüsler şoföre bağlı kazaları önleyecek şekilde otonom sürüşe sahip.

12 farklı motoru var, lastiği bile patlasa 40 kilometre yoluna devam edebiliyor. Buradaki esas amacımız yurtdışından teknoloji transferiyle tamamen yerli üretim yapmak.

Üretici firma da buna çok açık, inşallah bunun çalışmalarına başlayacağız. İnşallah testlerin olumlu olacağını hevesle bekliyoruz. Garaj testleri tamamlandı, 1 Nisan’da metrobüs hattında test sürüşlerine başlayacağız” dedi.

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YENİ METROBÜSLERİN ÖZELLİKLERİ NELER?

Her gün işe gitmek için bu hattı kullanan vatandaşları sevindirecek olan yeni elektrikli metrobüslerin özelliklerinden bazıları şunlar:

*40 metre uzunluk

*420 yolcu kapasitesi

*295 KW gücünde

*Çift sürücü kabini sayesinde manevrasız sürüş

*4 vagon

*20 dakika şarj ile 50 km yol

*Geniş ve ferah

*Şerit takip sistemi

*360 derece panoramik imkan

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