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Yazı getiren Ece Seçkin’den cesur paylaşım! Hayranlarından tam not aldı

Yazı getiren Ece Seçkin’den cesur paylaşım! Hayranlarından tam not aldı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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26 Haziran 2023 - 14:31
Reklam anlaşmalarından 6 milyon liraya kazanan şarkıcı Ece Seçkin sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti. Tanga bikinisini giyip kıvrımlarını sergileyen Ece Seçkin hayranlarından tam not aldı.

Yazı getiren Ece Seçkin'den cesur paylaşım! Hayranlarından tam not aldı - Sayfa 1

Uzun zamandır İdiyopatik Alerji hastalığıyla mücadele eden Ece Seçkin sosyal medya paylaşımlarıyla da öne çıkan bir isim. Şarkıcı reklam anlaşmalarıyla paraya para demezken açıklamalarıyla da dikkat çekiyor.

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Yazı getiren Ece Seçkin'den cesur paylaşım! Hayranlarından tam not aldı - Sayfa 2

Hastalığının iyi durumda olduğunu açıklayan Seçkin de tatil sezonunu açan ünlüler arasında.

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Yazı getiren Ece Seçkin'den cesur paylaşım! Hayranlarından tam not aldı - Sayfa 3

Bahçesinde keyifli bir gün geçiren Ece Seçkin tanga bikinisini giyip kıvrımlarını sergiledi.

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Yazı getiren Ece Seçkin'den cesur paylaşım! Hayranlarından tam not aldı - Sayfa 4

Şarkıcı pozlarına “Her anlamda Latin” notunu ekledi.

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Yazı getiren Ece Seçkin'den cesur paylaşım! Hayranlarından tam not aldı - Sayfa 5

Ece Seçkin’e “Çok güzelsin”, “Latin sözünün hakkını verdin” yorumları geldi.

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Yazı getiren Ece Seçkin'den cesur paylaşım! Hayranlarından tam not aldı - Sayfa 6
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Yazı getiren Ece Seçkin'den cesur paylaşım! Hayranlarından tam not aldı - Sayfa 7
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Yazı getiren Ece Seçkin'den cesur paylaşım! Hayranlarından tam not aldı - Sayfa 9
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Yazı getiren Ece Seçkin'den cesur paylaşım! Hayranlarından tam not aldı - Sayfa 10
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Yazı getiren Ece Seçkin'den cesur paylaşım! Hayranlarından tam not aldı - Sayfa 17
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Yazı getiren Ece Seçkin'den cesur paylaşım! Hayranlarından tam not aldı - Sayfa 20
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Yazı getiren Ece Seçkin'den cesur paylaşım! Hayranlarından tam not aldı - Sayfa 21
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Yazı getiren Ece Seçkin'den cesur paylaşım! Hayranlarından tam not aldı - Sayfa 22

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