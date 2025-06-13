HİNDİSTAN’DA TARİHİ UÇAK FACİASI

Hindistan sivil havacılık tarihinin en ölümcül kazalarından biri yaşandı. Ahmedabad kentinden İngiltere’nin Londra kentine gitmek üzere havalanan Air India’ya ait Boeing 787-8 Dreamliner tipi yolcu uçağı, kalkıştan kısa süre sonra düştü. Uçakta bulunan 242 kişiden 241’inin hayatını kaybettiği açıklandı.

KALKIŞTAN DAKİKALAR SONRA DÜŞTÜ

Air India tarafından yapılan açıklamaya göre, “Air India 171” sefer sayılı uçak yerel saatle 13.38’de Ahmedabad’daki Sardar Vallabhbhai Patel Uluslararası Havalimanı’ndan kalkış yaptı. Uçakta 230 yolcu ve 12 mürettebat bulunuyordu. Ancak kalkıştan kısa süre sonra uçak, yoğun nüfuslu bir yerleşim alanına düştü.

TEK KURTULAN VAR, 241 CAN KAYBI DOĞRULANDI

Kazaya ilişkin yapılan resmi açıklamada, “Ne yazık ki, uçaktaki 242 kişiden 241’inin hayatını kaybettiği doğrulanmıştır. Sadece bir yolcu sağ olarak kurtarılmış ve hastanede tedavi altına alınmıştır.” ifadeleri yer aldı.

Olay yerinden gelen görüntülerde, uçağın düştüğü alanda büyük çaplı yangınlar çıktığı ve çok sayıda binanın zarar gördüğü görüldü. Yetkililer, kazanın bir bölümünün stajyer doktorların kaldığı bir öğrenci yurduna isabet ettiğini bildirdi.

YOLCULARIN UYRUKLARI AÇIKLANDI

Air India, uçağın yolcularının uyruklarını da paylaştı. Açıklamaya göre;

169 yolcu Hindistan vatandaşı,

53 yolcu İngiltere vatandaşı,

7 yolcu Portekiz vatandaşı

ve 1 yolcu Kanada vatandaşıydı.

Komiser Yardımcısı Kanan Desai ise, “Elimize ulaşan bilgiye göre, hastaneye 265 kişinin cansız bedeni getirildi” açıklamasıyla sarsıcı tabloyu doğruladı.

KAZA NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Kaza ile ilgili teknik inceleme sürerken, Air India ve Hindistan Sivil Havacılık Kurumu olayın nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ancak kazanın kalkış sonrası teknik bir arıza nedeniyle gerçekleşmiş olabileceği üzerinde duruluyor.

TARİHE GEÇEN TRAJEDİ

Bu facia, Hindistan havacılık tarihinin en ölümcül kazalarından biri olarak kayıtlara geçti. Uluslararası kamuoyu, olayın ardından Air India ve havalimanı güvenlik prosedürlerine dair yeni soru işaretleriyle karşı karşıya kaldı.