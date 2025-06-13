ABD: SALDIRILARA DAHİL DEĞİLİZ

İsrail’in İran’a yönelik başlattığı hava saldırısı sonrası ABD’den kritik bir açıklama geldi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, operasyonla hiçbir ilgilerinin olmadığını belirterek, Washington’un önceliğinin bölgedeki Amerikan askerî varlığını korumak olduğunu söyledi.

Rubio: İsrail Bizi Bilgilendirdi, Ancak Harekete Tek Başına Geçti

Gece saatlerinde yazılı bir açıklama yapan Dışişleri Bakanı Rubio, İsrail’in İran’a karşı tek taraflı bir harekette bulunduğunu belirtti. ABD’nin saldırıya herhangi bir katılım göstermediğini vurgulayan Rubio, “Bu gece İsrail, İran’a karşı tek taraflı bir harekette bulundu. İran’a yönelik saldırılara dahil değiliz ve en büyük önceliğimiz bölgedeki Amerikan güçlerini korumaktır” dedi.

Rubio ayrıca, İsrail’in saldırı öncesinde ABD’yi bilgilendirdiğini ancak eylemin tamamen İsrail’in kararı olduğunu dile getirdi.

“İran, ABD Güçlerini Hedef Almamalı”

Açıklamasında İran’a açık bir uyarı da yönelten Rubio, Tahran yönetiminin ABD personeline ya da çıkarlarına yönelik herhangi bir saldırıdan uzak durması gerektiğini belirtti. “Açık konuşayım: İran, ABD çıkarlarını ya da personelini hedef almamalıdır” diyen Rubio, Başkan Donald Trump’ın talimatıyla bölgedeki Amerikan güçlerinin korunması için her türlü önlemin alındığını ifade etti.

İran’dan Tehdit Dolu Yanıt: “Sert Bir Tokat Yiyecekler”

Öte yandan İran cephesinden de sert açıklamalar geldi. İran Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Ebulfazl Şakarçi, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, İsrail’e karşı ağır bir bedel ödetileceğini söyledi. “İsrail ve ABD yüzlerine sert bir tokat yiyecek. İran halkı endişelenmesin. İsrail saldırısında sivil yerleşim yerleri de hedef alındı” ifadeleriyle Şakarçi, misilleme sinyali verdi.

Bölgesel Gerilim Tehlikeli Seviyede

Son gelişmelerle birlikte Orta Doğu’da tansiyon yeniden tırmandı. Uzmanlar, yaşananların daha geniş çaplı bir çatışmaya yol açabileceği konusunda uyarılarda bulunurken, uluslararası aktörlerden taraflara itidal çağrıları gelmeye devam ediyor.