Hiçbir Türk’ün adım atmadığı yere gidiyor! Uydudan takip edilecek: Yanında bir yudum su yok

“Kutuplara nasıl gidilir diye araştırdığımda, sadece bir şirketin orada lojistik hizmet verdiğini öğrendim. Bu şirket, maceracılara Antarktika’ya uçuş sağlıyor ve oradaki güvenliklerini temin ediyor. Hatta Antarktika’da yapılan maraton yarışlarına bile katılabilirsiniz. Ancak kutuplarda tek başınıza ve yardımsız yürümek istediğinizde işler değişiyor. Başvuru yaptığımda 6 sayfalık bir soru formu yolladılar ve hepsini doldurdum. Ancak cevap ‘Sana izin veremeyiz’ oldu. Şaşırdım ve onlara, ‘Türkiye’den benim gibi dayanıklı bir sporcu çıkmaz, nasıl olur da beni kabul etmezsiniz?’ dedim. Onlar da, ‘Evet, çok iyi bir sporcusun. Ancak aşırı zor koşullarda hayatta kalma deneyimin yok’ diye cevap verdiler. Düşündüğümde haklı olduklarını anladım. Eksi 40 derecede ocak yakmayı ya da 100 kilometrelik rüzgarda çadır kurmayı bilmiyordum.”

KAR VE BUZ ERİTEREK SU İHTİYACINI KARŞILAYACAK

Aldığı cevaptan sonra “Bu tecrübeyi nasıl kazanabilirim?” sorusu üzerine düşünen Doğa Sporcusu Bilal, dünyada bu tip eğitimler veren 5-6 şirket olduğunu ve sahiplerinin daha önce hem Güney hem de Kuzey Kutbu’nda rehberlik yaptığını öğrendi. Bir tanesiyle anlaştı ve 2 yıl sürecek bir eğitim planı hazırladı. Kuzey Kutbu’na en yakın ada olan Svalbard’a gidip buzullarda eğitim aldı. Ayrıca Estonya ve Lapland’de kış kampları yaptı. En sonunda, Güney Kutbu kaşifi Roald Amundsen’in antrenman yaptığı Hardangervidda platosunda 21 gün süren solo bir ekspedisyon (bol miktarda iniş çıkış içeren yüksek irtifa tırmanışı) gerçekleştirdi. Bu ekspedisyon sırasında Antarktika’da kullanacağı malzemeleri test etti ve uydu telefonuyla iletişim sağladı.

Aldığı eğitimler sonucunda şirket, Güney Kutbu’na solo yürüyüş izni verdi. Milli Sporcu Bilal, kutba bayrak dikme projesinin bir ilk olmasının yanı sıra bu süreçte sıfıra yakın atık üretmeyi de hedefliyor. Bilal, tüm elektrikli aletlerini güneş enerjisiyle çalıştıracak ve hiç atık bırakmamak adına sadece kendi kas gücüyle 1000 kilometre giderken çöplerini de yanında götürecek. Ayrıca yanında hiç su taşımayacak ve 2 ay boyunca kar ve buz eriterek bu ihtiyacını karşılayacak. Böylelikle plastik su şişesi atığı da olmayacak. Bir insanın günde 1.5 kilo atık ürettiği dünyamıza Ali Rıza Bilal, günde sadece 2 gram yemek poşeti atığı üretecek. Bu da 2 ayda toplam 1.5 kilogram atık anlamına geliyor.

‘EKSİ 40 DERECEDE 100 KM’LİK RÜZGARA KARŞI YÜRÜYÜŞ’

Ailesinin bu seyahate nasıl tepki verdiğini sorduğumuz Ali Rıza Bilal, sevdiklerinin yolculuğuna olan tepkilerini şöyle ifade etti:

“Zavallı annem. Zavallı diyorum çünkü ben çocukluktan beri binaların tepesinden iple inerken veya adını bile bilmediğimiz yerlerde yarışmalara giderken hep dualarla uğurlardı. O yüzden alışık diyelim. Eşim Göksu, bu işi yapmamı hiç istemedi. Aylarca sanki ben bu işe hiç hazırlanmıyormuşum gibi davrandı. Ancak sonunda benim en büyük destekçim o oldu. Yazılarımı düzeltir, e-postalarımı kontrol eder ve maddi hesaplarda bana yardımcı olur. Kısacası en büyük desteği eşimden aldım. Öğrencilerim ve dostlarım ise her zaman ‘Kaptan ARB, sen zaten bu işi yaparsın’ dediler.”

Planlanan yolculuğunu, “Eksi 40 derecelik bir buz çölünde arkanızda 100 kiloluk bir kızak ve 100 kilometrelik rüzgâra karşı bin kilometre yürümeniz gerekiyor” diyerek anlatan Bilal, “Bu sırada ne konuşacak ne de duygularınızı paylaşacak biri var. Fırtınada, donmuş gözlüklerinizin arasından pusulaya bakarak ilerlemek, donmuş burun deliklerinizden nefes almaya çalışmak, çadırı rüzgâr altında kurmak ve soğuktan katılaşmış ellerle ocağı yakmak… Bütün bunlar başlı başına bir macera. Eminim en yalnız hissedeceğim an, uçağın beni buzun ortasına bırakıp gittiği an olacak. Uçağın ufukta kaybolduğu ve o sonsuz beyaz boşlukta tek başıma kaldığım an, en büyük macera olacak. Bu maceranın sonunda ise şanlı Türk bayrağımızı ilk kutba kadar taşıyıp ilk defa orada dalgalandırmak benim için en büyük onur olacak” dedi.