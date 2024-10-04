Altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç lira? 4 Ekim 2024 altın kuru fiyatları

Altın fiyatları, yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Gram altın ve çeyrek altın fiyatlarının bugün ne kadar olduğu araştırılıyor. Peki, altın fiyatları ne kadar? Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 4 Ekim 2024 güncel çeyrek altın kuru fiyatları…

Çeyrek altın fiyatlarında son durum… 04 Ekim 2024 Cuma günü güncel altın fiyatları tablosu… Gram altın satış fiyatı: 2.929,51 TL Çeyrek altın satış fiyatı: 5.058,00 TL Cumhuriyet altını satış fiyatı: 20.147,00 TL Ons altın satış fiyatı: 2.664,63 dolar Anlık çeyrek altın fiyatları