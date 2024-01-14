Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Herkes onu doğal güzel sanıyordu! Güzel oyuncunun estetiksiz hali olay oldu

Herkes onu doğal güzel sanıyordu! Güzel oyuncunun estetiksiz hali olay oldu
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
2 views
14 Ocak 2024 - 15:34

Şu sıralar ‘Üç Kız Kardeş’ dizisinde yer alan başarılı ve güzel oyuncu Özgü Kaya eski haliyle gündem oldu. Herkesin doğal güzel sandığı ünlü oyuncunun yıllar önceki halini görenler inanamadı. Kaya’nın estetiksiz haline ‘Bu nasıl değişim’ gibi yorumlar yapıldı.

Herkes onu doğal güzel sanıyordu! Güzel oyuncunun estetiksiz hali olay oldu - Sayfa 1

Adı EfsaneKimse Bilmez ve Üç Kız Kardeş gibi birçok başarılı projede yer alan ünlü oyuncu Özgü Kaya son dönemde özel hayatı ve oyunculuğuyla gündemden düşmüyor. Sosyal medyayı da oldukça aktif kullanan ünlü ismin her paylaşımıyla büyük beğeni topluyor.

132

Herkes onu doğal güzel sanıyordu! Güzel oyuncunun estetiksiz hali olay oldu - Sayfa 2

Kusursuz fiziği ve güzelliğiyle adından söz ettiren Özgü Kaya şimdi de eski haliyle gündem oldu. 27 yaşındaki ünlü ismin eski halini görenler şoke oldu.

232

Herkes onu doğal güzel sanıyordu! Güzel oyuncunun estetiksiz hali olay oldu - Sayfa 3

Özgü Kaya‘nın eski karelerine; ‘Bu nasıl değişim’, ‘Tanıyamadım’, ‘Doktorunu tebrik etmek lazım’ gibi yorumlar yapıldı.

332

Herkes onu doğal güzel sanıyordu! Güzel oyuncunun estetiksiz hali olay oldu - Sayfa 4

Özgü Kaya 17 Haziran 1996 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Aslen Uşak Eşmeli olan oyuncu, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Bölümü‘nde eğitim gördü.

432

Herkes onu doğal güzel sanıyordu! Güzel oyuncunun estetiksiz hali olay oldu - Sayfa 5

İlk oyunculuk deneyimini Adı Efsane dizisindeki Sibel karakteriyle elde eden ünlü isim 2018 yılında TRT1 de yayınlanan Kutul Amare dizisinde Zeynep karakterini oynadı.

532

Herkes onu doğal güzel sanıyordu! Güzel oyuncunun estetiksiz hali olay oldu - Sayfa 6

Kaya, 2017‘de Adı Efsane 2018‘de Mehmetçik Kutlu Zafer 2019‘da Kimse Bilmez dizilerinde rol aldı.

632

Herkes onu doğal güzel sanıyordu! Güzel oyuncunun estetiksiz hali olay oldu - Sayfa 7
732

Herkes onu doğal güzel sanıyordu! Güzel oyuncunun estetiksiz hali olay oldu - Sayfa 8
832

Herkes onu doğal güzel sanıyordu! Güzel oyuncunun estetiksiz hali olay oldu - Sayfa 9
932

Herkes onu doğal güzel sanıyordu! Güzel oyuncunun estetiksiz hali olay oldu - Sayfa 10
1032

Herkes onu doğal güzel sanıyordu! Güzel oyuncunun estetiksiz hali olay oldu - Sayfa 11
1132

Herkes onu doğal güzel sanıyordu! Güzel oyuncunun estetiksiz hali olay oldu - Sayfa 12
1232

Herkes onu doğal güzel sanıyordu! Güzel oyuncunun estetiksiz hali olay oldu - Sayfa 13
1332

Herkes onu doğal güzel sanıyordu! Güzel oyuncunun estetiksiz hali olay oldu - Sayfa 14
1432

Herkes onu doğal güzel sanıyordu! Güzel oyuncunun estetiksiz hali olay oldu - Sayfa 15
1532

Herkes onu doğal güzel sanıyordu! Güzel oyuncunun estetiksiz hali olay oldu - Sayfa 16
1632

Herkes onu doğal güzel sanıyordu! Güzel oyuncunun estetiksiz hali olay oldu - Sayfa 17
1732

Herkes onu doğal güzel sanıyordu! Güzel oyuncunun estetiksiz hali olay oldu - Sayfa 18
1832

Herkes onu doğal güzel sanıyordu! Güzel oyuncunun estetiksiz hali olay oldu - Sayfa 19
1932

Herkes onu doğal güzel sanıyordu! Güzel oyuncunun estetiksiz hali olay oldu - Sayfa 20
2032

Herkes onu doğal güzel sanıyordu! Güzel oyuncunun estetiksiz hali olay oldu - Sayfa 21
2132

Herkes onu doğal güzel sanıyordu! Güzel oyuncunun estetiksiz hali olay oldu - Sayfa 22
2232

Herkes onu doğal güzel sanıyordu! Güzel oyuncunun estetiksiz hali olay oldu - Sayfa 23
2332

Herkes onu doğal güzel sanıyordu! Güzel oyuncunun estetiksiz hali olay oldu - Sayfa 24
2432

Herkes onu doğal güzel sanıyordu! Güzel oyuncunun estetiksiz hali olay oldu - Sayfa 25
2532

Herkes onu doğal güzel sanıyordu! Güzel oyuncunun estetiksiz hali olay oldu - Sayfa 26
2632

Herkes onu doğal güzel sanıyordu! Güzel oyuncunun estetiksiz hali olay oldu - Sayfa 27
2732

Herkes onu doğal güzel sanıyordu! Güzel oyuncunun estetiksiz hali olay oldu - Sayfa 28
2832

Herkes onu doğal güzel sanıyordu! Güzel oyuncunun estetiksiz hali olay oldu - Sayfa 29
2932

Herkes onu doğal güzel sanıyordu! Güzel oyuncunun estetiksiz hali olay oldu - Sayfa 30
3032

Herkes onu doğal güzel sanıyordu! Güzel oyuncunun estetiksiz hali olay oldu - Sayfa 31
3132

Herkes onu doğal güzel sanıyordu! Güzel oyuncunun estetiksiz hali olay oldu - Sayfa 32
3232
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Otomotiv üretimi 2023’te 1,5 milyona dayandı!Otomotiv üretimi 2023’te 1,5 milyona dayandı!
Bolu’da deprem! AFAD ve Kandilli’den açıklama…Bolu’da deprem! AFAD ve Kandilli’den açıklama…
Teşkilat’ın Siyah İnci’si son pozlarıyla olay olduTeşkilat’ın Siyah İnci’si son pozlarıyla olay oldu
Survıvor İlayda imaj değiştirdi! Bambaşka biri olduSurvıvor İlayda imaj değiştirdi! Bambaşka biri oldu
Epstein’ın fuhuş ağıyla ilgili kan donduran iddialar! Türkiye’den iki isim var!Epstein’ın fuhuş ağıyla ilgili kan donduran iddialar! Türkiye’den iki isim var!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Galatasaray’da Mauro Icardi şoku!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
e-Okul neden açılmıyor, çöktü mü? MEB E Okul VBS girişi nasıl yapılır?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Otomotiv üretimi 2023’te 1,5 milyona dayandı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İstanbul Modern 2024’ün ‘Harikalar’ listesinde!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bolu’da deprem! AFAD ve Kandilli’den açıklama…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
CHP milletvekili Barış Karadeniz trafik kazası geçirdi!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Teşkilat’ın Siyah İnci’si son pozlarıyla olay oldu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Eski Türkiye güzeli anne oldu! İkizlerini paylaştı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Herkes onu doğal güzel sanıyordu! Güzel oyuncunun estetiksiz hali olay oldu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Survıvor İlayda imaj değiştirdi! Bambaşka biri oldu
SON DAKİKA HABERLERİ
Erdoğan, Akşener ve Bahçeli ile telefonda görüştüOcak 13, 2024-4:23 pm
Gazze’de ölü sayısı 24 bine dayandıOcak 13, 2024-4:13 pm
Scope, Türkiye’nin kredi notu görünümünü yükselttiOcak 13, 2024-4:11 pm
ABD’den Yemen’deki Husilere yeni saldırıOcak 13, 2024-4:08 pm
Pençe-Kilit şehitleri törenle memleketlerine uğurlandıOcak 13, 2024-4:07 pm
Dolar ve altında gün ortası son durumOcak 12, 2024-4:53 pm
SKANDAL İDDİALARIN PERDE ARKASINDAKİ GERÇEKLERİOcak 12, 2024-4:37 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!
Fiyatlar tırmanışa geçti: Altında 2 çarpan etkisi!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !