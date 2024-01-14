Herkes onu doğal güzel sanıyordu! Güzel oyuncunun estetiksiz hali olay oldu

Adı Efsane, Kimse Bilmez ve Üç Kız Kardeş gibi birçok başarılı projede yer alan ünlü oyuncu Özgü Kaya son dönemde özel hayatı ve oyunculuğuyla gündemden düşmüyor. Sosyal medyayı da oldukça aktif kullanan ünlü ismin her paylaşımıyla büyük beğeni topluyor.