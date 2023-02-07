Hepsiburada fahiş fiyat artışı yapan satıcıların mağazalarının “süresiz” olarak askıya alınacağını bildirdi.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremleri fırsat bilerek çeşitli ürünlere zamn yapanlara karşı önlemler artıyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçmişi sonrası Türkiye’nin en büyük çevrim içi mağazalarından Hepsiburada fırsatçılara karşı önlemini aldı.

Ürün fiyatlarına yapılan fahiş fiyat uygulaması hakkında Değerli İş Ortağımız, Ülkece yaşadığımız deprem afetinin yaralarını bir yandan hızlıca sararken, siz iş

ortaklarımızdan ilgili ürün fiyatlarına fahiş fiyat artışı yapılmamasını önemle rica ederiz. Tespit edilmesi halinde gerekli aksiyon ve önlemlerle birlikte, mağazanızın süresiz olarak

askıya alınacağını belirtmek isteriz.

Hassasiyetiniz için teşekkür ederiz. Saygılarımızla, Hepsiburada Ekibi