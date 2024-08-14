Hazal Filiz Küçükköse, kırmızı mini elbisesiyle büyüledi!

Güzel oyuncu Hazal Filiz Küçükköse, sosyal medya hesabından paylaştığı pozlarla magazin gündemine bomba gibi düştü.
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Instagram hesabından kırmızı mini elbiseli pozlarını paylaşan oyuncu sosyal medyayı salladı.
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Beni Affet, Kara Sevda, Deniz Yıldızı, Günahkar ve Kalbim Seni Seçti gibi başarılı işlerde rol alan Hazal Filiz Küçükköse, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.
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3.3 milyonluk Instagram hesabından kırmızı saten elbisesiyle pozlarını paylaşan Küçükköse, takipçilerini mest etti.
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Bir ara “Aşk beni bazen sömürüyor bazen şaşırtıyor” açıklamasıyla gündeme gelen oyuncunun pozlarına yorum yağdı.
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