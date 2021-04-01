Duygulandıran Görüntü

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Antalya Manavgat’ta devam eden yangınlara müdahale devam ediyor. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte TOMA’ların da destek verdiği söndürme çalışmalarında yaşlı bir kadın dikkat çekti. Yaşlı kadının sırtındaki çantayla ekiplere ekmek ve su taşıdığı görüntüler gözleri doldurdu.

Manavgat’ın Kızıldağ Mahallesi yakınlarında 4 gündür yoğunlaşan orman yangınına, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte havadan yoğun müdahale başlatıldı. Ormana ait yangın söndürme helikopterlerine askeri helikopterler de eşlik etti. Altına suyu taşıması için bambi monte edilen askeri helikopterlerin yangında ilk kez görev aldığı görüldü. Vatandaşlar, su atışı yapan pilotları alkışlayarak selamladı.