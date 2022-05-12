HANGİ SURVİVOR YARIŞMACISININ ANNESİ MİCHAELA’NIN KAPISINI ÇALDI!!

Dünyaca ünlü Rus milyarder;astrolojik danışmanlık aldığı ünlü astrolog Michaela Astro’nun yanında gördüğü ünlü model,oyuncu ve sunucu Didem Aksu’ya kafayı fena takmış durumda!İstanbul’daki 7 yıldızlı bir otelin dünyaca ünlü markalarının satıldığı bir mücevher firmasından çok pahalı bir mücevher yollamış!!!ABRAMOVİÇ’İN SON GÖZDESİ DİDEM AKSU’MU!!! Michaela’yla seni mutlaka Miami’ye tatile bekliyorum”diyen Abramoviç’in bu isteğine Didem Aksu henüz bir cevap vermemiş!”Abramoviç bence çok hoş bir beyefendi!Bekar olduğunu sanıyorum,bir kızı yüz kişi ister bir kişi alır ama Miami’ye gidip gitmemekte kararsızım.Ben onun cariyelerinden biri olamam kıskanç birisiyim!Ben olursam tek kadın olurum haseki sultan olurum”dedi”