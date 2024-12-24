OCAK 2025’TE EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI BEKLENTİSİ

Türkiye’de emekli maaşları, yılda iki kez, ocak ve temmuz aylarında, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan altı aylık enflasyon verilerine göre belirlenmektedir. Mevcut durumda, en düşük emekli maaşı 12.500 TL olarak uygulanmaktadır.

ENFLASYON VERİLERİ VE BEKLENEN ZAM ORANI

Temmuz-Kasım 2024 dönemini kapsayan beş aylık enflasyon verilerine göre, SSK ve Bağkur emeklileri için yüzde 14,57 oranında bir zam farkı oluşmuştur. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) yıl sonu beklenti anketine göre, Aralık ayında enflasyonun yüzde 1,72 olarak gerçekleşmesi durumunda, SSK ve Bağkur emeklileri için Ocak 2025’te toplam zam oranının yüzde 16,54’e ulaşması beklenmektedir.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI BEKLENTİSİ: 15.000 TL

Bu hesaplamalara göre, şu anda 12.500 TL olan en düşük emekli maaşı, yüzde 16,54’lük zamla 14.567,5 TL’ye yükselecektir. Piyasa beklentileri ve uzman görüşleri, refah payı düzenlemesiyle birlikte bu rakamın 15.000 TL’ye yuvarlanabileceğini öngörmektedir.

BEKLENTİLER

Emekliler, Ocak 2025’te maaşlarına yansıyacak zam oranını ve en düşük emekli maaşının ne kadar olacağını merakla beklemektedir. Kesin rakamlar, Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından netlik kazanacaktır.

Kaynak: https://www.ensonhaber.com/

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)