İSRAİLLİ MİLLETVEKİLİ: NETANYAHU, ORTA DOĞU’NUN “AYAKTA KALAN SON DİKTATÖRÜ”

İsrail’de Ortak Liste Partisi Başkanı Ahmed et-Tiybi, Knesset’te yaptığı konuşmada, Başbakan Binyamin Netanyahu’yu sert bir şekilde eleştirerek, “Esad rejiminin devrilmesinden sonra ayakta kalan son Orta Doğu diktatörü sizsiniz.” ifadelerini kullandı.
Tiybi, İsrail ordusunun Gazze’ye düzenlediği saldırılar ve işgal altındaki Filistin topraklarındaki sistematik ayrımcılığa ilişkin meclis kürsüsünden sık sık Netanyahu’yu eleştiriyor.
Suriye’de 61 yıllık Baas rejimi, 8 Aralık 2024’te muhalif grupların başkent Şam’da kontrolü ele geçirmesiyle sona erdi.
Kaynak: https://www.ensonhaber.com/