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DEVLET OKULUNDA SKANDAL: ÇOCUKLAR KRİPTO PARA REKLAMINDA KULLANILDI

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
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Bir devlet ilkokulunda görev yapan bir öğretmenin, 2. sınıf öğrencilerini kripto para reklamında kullanması büyük tepki topladı. Öğrencilerin yüzlerine farklı kripto para markalarının logolarını yapıştırarak çekilen görüntüler, sosyal medyada hızla yayıldı ve eleştirilerin odağı haline geldi.

GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKTİ

Sosyal medyada paylaşılan videoda, öğretmenin öğrencilerin yüzlerine çeşitli kripto para logoları yapıştırdığı ve onları reklam amaçlı kullandığı görülüyor. Bu durum, çocukların reklam malzemesi olarak kullanılmasının etik olmadığı yönünde geniş çaplı eleştirilere neden oldu.

KAMUOYUNDAN SERT TEPKİLER

Vatandaşlar, öğretmenin bu davranışını sert bir şekilde eleştirerek, çocukların reklam amaçlı kullanılmasının kabul edilemez olduğunu vurguladılar. Birçok sosyal medya kullanıcısı, videoyu çeken öğretmenin görevden alınması gerektiğini belirtti.

YETKİLİLERDEN AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Olayın ardından, Milli Eğitim Bakanlığı ve ilgili kurumların konuyla ilgili inceleme başlatması ve gerekli adımları atması bekleniyor. Çocukların eğitim ortamında bu tür uygulamalara maruz kalması, eğitim camiasında da tartışmalara yol açtı.

Kaynak: https://www.yenicaggazetesi.com.tr/

DEVLET OKULUNDA SKANDAL: ÇOCUKLAR KRİPTO PARA REKLAMINDA KULLANILDI
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