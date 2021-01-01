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Hande Sarıoğlu Mesir macunu yiyince kendinden geçti! ‘Bütün vücudunu gösterdin herkese…’

Hande Sarıoğlu Mesir macunu yiyince kendinden geçti! ‘Bütün vücudunu gösterdin herkese…’
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30 Kasım 2021 - 11:36

Hande Sarıoğlu Mesir macunu yiyince kendinden geçti! ‘Bütün vücudunu gösterdin herkese…’

Cesur pozları ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen ünlü sunucu Hande Sarıoğlu, bu defa mesir macunu videosuyla magazin gündemine oturdu.

Hande Sarıoğlu Mesir macunu yiyince kendinden geçti! ‘Bütün vücudunu gösterdin herkese…’ - Sayfa 1

Televizyon kariyeri sonlandıktan sonra YouTube’da program yapmaya başlayan Hande Sarıoğlu, mesir macunu videosuyla dikkatleri üzerine çekti.

Hande Sarıoğlu Mesir macunu yiyince kendinden geçti! ‘Bütün vücudunu gösterdin herkese…’ - Sayfa 2

Ertan Süzgün’e mesir macunu yediren Sarıoğlu ”Gel mesir macununu deneyelim. Dedikleri kadar var mıymış bakalım. Bana da yedir.” sözleriyle sosyal medyada olay oldu.

Hande Sarıoğlu Mesir macunu yiyince kendinden geçti! ‘Bütün vücudunu gösterdin herkese…’ - Sayfa 3

Sarıoğlu’nun mesir macunu videosuna, ”Bütün vücudunu gösterdin herkese” ve ”Habertürk’ten neden kovulduğun iyice anlaşıldı” gibi yorumlar yapıldı.

Hande Sarıoğlu Mesir macunu yiyince kendinden geçti! ‘Bütün vücudunu gösterdin herkese…’ - Sayfa 4

Mesir macunu yedikten sonra gecelik giyerek Ertan Süzgün’ü kovalayan Sarıoğlu’nun, Süzgün’e ”Gel hiç acımayacak” şarkısını söylediği anlar ise izleyenleri şaşkına çevirdi.

Hande Sarıoğlu Mesir macunu yiyince kendinden geçti! ‘Bütün vücudunu gösterdin herkese…’ - Sayfa 5

İstanbul Kültür Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olan Hande Sarıoğlu, Aşk-ı Memnu dizisinde figüranlık yaparak ekran macerasına başlamıştı.

Hande Sarıoğlu Mesir macunu yiyince kendinden geçti! ‘Bütün vücudunu gösterdin herkese…’ - Sayfa 6

Daha sonra Pasaport, Kaç Para Kaç ve Böyle Çok Daha Güzelsin gibi programlarda sunuculuk yapan Sarıoğlu, Habertürk’te spor haberleri sunarak ününe ün kattı.

Hande Sarıoğlu Mesir macunu yiyince kendinden geçti! ‘Bütün vücudunu gösterdin herkese…’ - Sayfa 7

Sosyal medya hesabından paylaştığı oryantal videosu nedeniyle Habertürk’teki işine son verilen Sarıoğlu, dijitalde program sunmaya başladı.

Hande Sarıoğlu Mesir macunu yiyince kendinden geçti! ‘Bütün vücudunu gösterdin herkese…’ - Sayfa 8

Hande Sarıoğlu’nun Instagram’da 400 bine yakın takipçisi bulunuyor.

Hande Sarıoğlu Mesir macunu yiyince kendinden geçti! ‘Bütün vücudunu gösterdin herkese…’ - Sayfa 9

 

Hande Sarıoğlu Mesir macunu yiyince kendinden geçti! ‘Bütün vücudunu gösterdin herkese…’ - Sayfa 18

 

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